Выплаты для военных — кому гарантированно дадут по 20 тыс. грн

Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским военнослужащим Вооруженных сил предусмотрена так называемая "подъемная помощь". Речь идет о выплате денежной компенсации в связи с переездом на новое место службы в другой населенный пункт из-за назначения на другую должность или обучения в высших военных учебных заведениях, которую назначают по определенным правилам и на основе наличия соответствующих документов.

Это предусмотрено законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Кто имеет право на подъемную помощь в 2025 году

Денежную помощь в случае переезда выплачивают всем членам семьи военнослужащего:

жене (мужу);

несовершеннолетним детям, в том числе усыновленным (нетрудоспособным независимо от возраста);

нетрудоспособным родителям или усыновителю бойца и его жене (мужу).

Право на выплаты имеют военные, которые несут:

военную службу по заключенному с Минобороны контракту;

кадровую службу;

службу по призыву лиц из числа офицерского состава.

Размер подъемной помощи равен месячному денежному обеспечению со всеми доплатами по новому месту службы (то есть не менее 20 тыс. грн в 2025 году).

Для семьи — размер составляет по 50% от месячного денежного обеспечения (для каждого члена семьи).

Размер выплат. Источник: Минобороны

Как оформить подъемную помощь

Процедуру выплаты регулирует приказ №45 Минобороны от 05.02.2018 "Об утверждении Порядка выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины подъемной помощи".

В соответствии с пунктом вторым приказа, право на подъемную помощь возникает:

с даты принятия военным должности и дел (если переехал на новое место службы в другой населенный пункт из-за назначения на должность);

с даты зачисления на обучение (для тех, кого зачислили на обучение в военные учебные заведения);

с даты прибытия на место дислокации, объявленной приказом командира воинской части (если военнослужащий переехал на новое место службы вместе с воинской частью (подразделением) в другой населенный пункт);

с даты подачи рапорта на выплату (для членов семьи).

Вместе с заявлением необходимо подать:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

выписку из приказа командира о назначении на должность;

справку о регистрации/снятии с регистрации места жительства.

Дополнительно при наличии семьи:

копию свидетельства о браке;

копию паспорта (мужа или жены);

копию идентификационного кода (супруга или супруги);

копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии).

При необходимости командир, издающий приказ о выплате средств, может организовать проверку достоверности информации о переезде членов семьи военного на его новое место военной службы. Для этого по приказу будет создана комиссия по проверке.

Ранее сообщалось, что родственники погибших на войне защитников имеют право на финансовую помощь. Такую выплату можно оформить в течение трех лет.

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