Виплати для військових — кому гарантовано дадуть по 20 тис. грн

Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським військовослужбовцям Збройних сил передбачена так звана "підйомна допомога". Йдеться про виплату грошової компенсації у зв'язку з переїздом на нове місце служби в інший населений пункт через призначення на іншу посаду або навчання у вищих військових навчальних закладах, яку призначають за певними правилами та на основі наявності відповідних документів.

Це передбачено законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Грошову допомогу у разі переїзду виплачують усім членам родини військовослужбовця:

дружині (чоловіку);

неповнолітнім дітям, зокрема усиновленим (непрацездатним незалежно від віку);

непрацездатним батькам чи усиновителю бійця та його дружині (чоловіку).

Право на виплати мають військові, які несуть:

військову службу за укладеним з Міноборони контрактом;

кадрову службу;

службу за призовом осіб з-поміж офіцерського складу.

Розмір підйомної допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню з усіма доплатами за новим місцем служби (тобто не менш ніж 20 тис. грн у 2025 році).

Для родини — розмір становить по 50% від місячного грошового забезпечення (для кожного члена родини).

Розмір виплат. Джерело: Міноборони

Як оформити підйомну допомогу

Процедуру виплати регулює наказ №45 Міноборони від 05.02.2018 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги".

Відповідно до пункту другого наказу, право на підйомну допомогу виникає:

з дати прийняття військовим посади та справ (якщо переїхав на нове місце служби в інший населений пункт через призначення на посаду);

з дати зарахування на навчання (для тих, кого зарахували на навчання у військові навчальні заклади);

з дати прибуття на місце дислокації, оголошеної наказом командира військової частини (якщо військовослужбовець переїхав на нове місце служби разом з військовою частиною (підрозділом) в інший населений пункт);

з дати подання рапорту на виплату (для членів сім’ї).

Разом із заявою необхідно подати:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

витяг з наказу командира про призначення на посаду;

довідку про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання.

Додатково за наявності родини:

копію свідоцтва про шлюб;

копію паспорта (чоловіка чи дружини);

копію ідентифікаційного коду (чоловіка чи дружини);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

За необхідності командир, який видає наказ про виплату коштів, може організувати перевірку достовірності інформації про переїзд членів родини військового до його нового місця військової служби. Для цього за наказом буде створено комісію з перевірки.

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