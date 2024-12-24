Пенсии в Украине — у кого заберут средства со счетов в 2025 году

Пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры могут лишиться средств с банковских счетов в 2025 году. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Это прописано в нормах государственного бюджета-2025.

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Согласно закону о госбюджете, предлагается вернуть деньги с банковских счетов некоторых пенсионеров обратно в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Речь идет о двух случаях, когда такую норму могут применить. Она коснется счетов пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года. А именно:

в случае отсутствия на счетах движения средств (снятие наличных средств, осуществление безналичных расчетов, денежных переводов) за последние 12 месяцев;

в случае непрохождения пенсионерами физической идентификации в течение полугода.

Такое обязательство возложено на государственный Ощадбанк, ведь граждане имели в нем пенсионные счета. Так, согласно правительственному постановлению, счета таким переселенцам можно было открывать только в этом финучреждении. Таким образом, в других банках неиспользованных остатков денег нет.

Однако изъятие остатков средств не произойдет, если на счета наложены аресты или иное ограничение.

Также предусмотрена возможность возобновления выплаты пенсии таким лицам, если после изъятия средств с пенсионных счетов обратятся в Пенсионный фонд или Ощадбанк.

Необходимость прохождения идентификации

Как известно, пенсионеры со статусом ВПЛ, который приобрели до 24 февраля 2022 года, должны были пройти идентификацию в банке до 31 марта 2024 года. Однако вскоре такое требование продлили. Поэтому для продолжения выплат граждане могут пройти соответствующую проверку любым удобным для себя способом: в банке или дистанционно.

Согласно правилам, деньги пенсионеров, не прошедших такую проверку, накапливаются на счете до момента подтверждения данных, что они живы и именно они получают средства, а не кто-то другой. После этого пенсию перечисляют на счет пенсионера с даты, с которой приостановилось финансирование.

Напомним, в 2025 году пенсии в Украине могут повыситься на 10-12% в рамках индексации. В частности, в прошлом году показатель вырос на около 8%.

Также мы писали, что в одном из управлений Пенсионного фонда рассказали о начислении доплат пенсионерам в 2025 году. Денежная помощь более чем в 2 тыс. гривен предусмотрена чернобыльцам.