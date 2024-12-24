Пенсії в Україні — у кого заберуть кошти з рахунків у 2025 році

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери можуть втратити кошти з банківських рахунків у 2025 році. Це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Це прописано у нормах державного бюджету-2025.

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Відповідно до проєкту про держбюджет, пропонується повернути кошти з банківських рахунків деяких пенсіонерів назад до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Йдеться про два випадки, коли така норма може бути застосована. Вона торкнеться рахунків пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. А саме:

у разі відсутності на рахунках руху коштів (зняття готівкових коштів, здійснення безготівкових розрахунків, грошових переказів) упродовж останніх 12 місяців;

у разі непроходження такими пенсіонерами фізичної ідентифікації упродовж пів року.

Таке зобов’язання покладене на державний Ощадбанк, адже громадяни мали в ньому пенсійні рахунки. Так, згідно з урядовою постановою, рахунки таким переселенцям можна було відкривати тільки в цій фінустанові. Таким чином, в інших банках невикористаних залишків грошей немає.

Проте вилучення залишків коштів на рахунках не відбудеться, якщо на рахунки накладені арешти чи інше обмеження.

Також передбачена можливість відновлення виплати пенсії таким особам, якщо після вилучення коштів з пенсійних рахунків звернуться до Пенсійного фонду чи Ощадбанку.

Необхідність проходження ідентифікації

Як відомо, пенсіонери зі статусом ВПО, якого набули до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію в банку до 31 березня 2024 року. Проте згодом таку вимогу продовжили. Тому для продовження виплат громадяни можуть пройти відповідну перевірку у будь-який зручний для себе спосіб: у банку чи дистанційно.

Згідно з правилами, гроші пенсіонерів, які не пройшли таку перевірку, накопичуються на рахунку до моменту підтвердження даних, що вони живі й саме вони отримують кошти, а не хтось інший. Після цього пенсію перераховують на рахунок пенсіонера з дати, з якої призупинилось фінансування.

Нагадаємо, у 2025 році пенсії в Україні можуть підвищити на 10−12% в рамках індексації. Зокрема, минулого року показник зріс на близько 8%.

Також ми писали, що в одному з управлінь Пенсійного фонду розповіли про нарахування доплат пенсіонерам у 2025 році. Грошова допомога у понад 2 тис. гривень передбачена чорнобильцям.