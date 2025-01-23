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Кто из украинцев получит соцпомощь вместо пенсии в 2025 году

23 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — что делать тем, у кого нет достаточного количества стажа
Украинские женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине главным условием для получения права на пенсию является наличие страхового стажа. Учитывая это, некоторые граждане не смогут выйти официально на заслуженный отдых, а вместо пенсионных выплат получат социальную помощь.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

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Требования к страховому стажу в 2025 году

Согласно действующему законодательству, страховым стажем называют период, когда гражданин уплачивал взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Его исчисляют из расчета отчислений из заработной платы, осуществленных работодателем, или уплаченных самостоятельно, если человек является предпринимателем.

В 2025 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь минимум 32 года стажа. Если нет такого количества, однако украинец работал официально минимум 15 лет, то сможет выйти на пенсию только в 63 или 65 лет в зависимости от объема стажа. Так, если размер страхового стажа составляет от 15 до 25 лет, то пенсия гарантирована в 63 года, если 15 лет — в 65 лет.

 

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Требования к стажу. Источник: ПФУ

Социальная помощь вместо пенсии

В случае, если у человека стажа очень мало, то пенсию получить не удастся, однако предусмотрены альтернативные условия. Речь идет о социальной помощи вместо пенсии. Ее выплачивают гражданам, которые достигли 65-летнего возраста и не имеют минимального уровня стажа.

Размер социальной пенсии соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (на начало 2025 года это 2361 гривна).

Размер соцпомощи зависит от уровня доходов семьи и определяется индивидуально.

Кроме того, если страхового стажа не хватает, государство позволяет его докупить. Это означает, что гражданин может сделать взносы за недостающие периоды.

Таким образом, полноценно выйти на пенсию возможно лишь при условии достижения 60, 63 и 65-летнего возраста и наличии необходимого стажа.

Ранее мы писали, что пенсия у украинцев может вырасти, если, несмотря на возраст, по собственному желанию продолжить работать. Так, в случае отказа от оформления выплаты в 60 лет, а выхода на пять лет позже, можно рассчитывать на прибавку в 50%.

Также мы сообщали, что в январе 2025 года Пенсионный фонд начислит некоторым гражданам доплаты к пенсиям. Размер надбавок — от 300 до 570 гривен.

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