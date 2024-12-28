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Кто из украинцев получит повышенные пенсии с 1 января

28 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — у кого вырастут выплаты с 1 января
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

С января 2025 у ряда пенсионеров увеличатся выплаты в виде возрастных надбавок. Также те граждане, которые проживают в Украине, смогут получить 1 тыс. грн госпомощи по программе "Зимова єПідтримка".

Вопрос надбавок предусмотрен соответствующим постановлением правительства.

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Возрастные надбавки к пенсиям в январе

Так, согласно Постановлению №168 от 24 февраля 2023 года "Вопросы установления возрастных надбавок", в январе следующего года выплаты должны увеличиться у тех граждан, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата предусмотрена для граждан, у которых размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, денежной помощи, сумм индексации, компенсации в случае потери кормильца в результате аварии на ЧАЭС, других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не достигает размера средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии.

Возрастные доплаты назначаются в следующих размерах:

  • 300 грн — для лиц, которым исполнится 70 лет и до достижения 75-летнего возраста;
  • 456 грн — для лиц, которым исполнится 75 лет, до достижения 80-летнего возраста;
  • 570 грн — для лиц, которым исполнится 80 лет и выше.

Помощь пенсионерам в 1 тыс. грн в январе

В рамках государственной программы "Зимова єПідтримка", которая будет действовать до конца зимы, пенсионеры смогут получить 1 тыс. грн. Речь идет о единовременной помощи от государства, доступной только для тех граждан, которые проживают в Украине.

Средства начисляют на карты "Национального кешбэка". Ее легко получить в приложении "Дія" или в банке, являющемся партнером программы.

Также пенсионеры и люди с инвалидностью первой-второй групп, которым выплачивает пенсии Укрпочта, получат помощь через почтовое отделение или от почтальона. Списки тех, кто сможет получить финпомощь через Укрпочту, сформировало Министерство соцполитики. Те граждане, которые попадут в списки по выплате помощи через Укрпочту, не смогут повторно подать заявку через приложение "Дія".

Также потратить деньги можно только через Укрпочту. Сотрудники компании должны помочь выбрать позиции для оплаты коммунуслуг или покупки товаров украинского производства.

Средства разрешается израсходовать до конца следующего года. В то же время, снять наличные с такой карты нельзя.

Напомним, украинцы могут сами внести вклад в свою будущую пенсию. Для этого следует выбирать работодателей, которые предоставляют официальное трудоустройство и уплачивают необходимые взносы в Пенсионный фонд.

Также мы писали, что лицам с инвалидностью назначают пенсию или соцпомощь. Размер выплат будет зависеть от группы инвалидности и стажа в 2025 году.

пенсии ПФУ пенсионеры увеличение пенсии денежная помощь

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