Виплати для осіб з інвалідністю — які суми можна отримати у 2025 році

Людина з інвалідністю. Фото: Pexels

Громадяни з інвалідністю в Україні мають право на пенсію або соціальну допомогу. Якщо людина через стан здоров'я не здатна працювати та забезпечувати себе, вона може розраховувати на державну підтримку.

Про те, які виплати отримуватимуть українці з 1 та 2 групою інвалідності у 2025 році, розповіли в Департаменті соціального захисту населення.

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Яка пенсія по інвалідності в Україні

Розмір пенсії по інвалідності у 2025 році залежатиме від групи інвалідності та наявності страхового стажу. Це передбачено Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Якщо стаж складає хоча б один рік з моменту встановлення інвалідності, людина може розраховувати на пенсію:

Для осіб з інвалідністю 2 групи виплата становить — 90% від пенсії за віком. Для осіб з інвалідністю 1 групи виплата становить 100% від пенсії за віком.

Однак розмір пенсії по інвалідності не може бути меншим за встановлені державою значення:

2 760 грн для осіб з інвалідністю 1 групи;

2 520 грн для непрацюючих осіб з інвалідністю 2 групи, або 2 093 грн для працюючих осіб цієї категорії.

Розмір соціальної допомоги для громадян з інвалідністю у 2025 році

Якщо у людини недостатньо страхового стажу, вона може подати заявку на соціальну допомогу. Розмір допомоги прив'язаний до прожиткового мінімуму, який не будуть підвищувати у 2025 році, а отже виплати будуть такими:

2 361 грн для осіб з інвалідністю 1 групи (100% мінімуму);

1 888 грн для осіб з інвалідністю 2 групи (80% мінімуму);

1 652 грн для дітей з інвалідністю (70% мінімуму).

Також передбачено ряд доплат до пенсії, наприклад, за утримання дітей чи непрацездатних родичів, похилий вік або статус "дитини війни" тощо. Потрібно зазначити, що не можна отримувати одночасно державну допомогу та пенсію по інвалідності, а також пенсію за віком і інвалідністю. Потрібно обрати лише один вид виплат.

Однак в Пенсійному фонді України повідомляють, що особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати соціальну допомогу та пенсію по втраті годувальника.

Раніше ми писали, що прожитковий мінімум — показник, що відображає суму, необхідну для покриття базових потреб людини. Його розмір залежить від певних факторів та встановлюється що року.

Також ми розповідали, що III групу інвалідності в Україні присвоюють громадянам, які через різні захворювання частково втратили здатність працювати та забезпечувати себе. Для таких осіб держава передбачила ряд соціальних виплат і пільг.