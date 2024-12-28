Пенсії в Україні — у кого зростуть виплати з 1 січня

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

З січня 2025 року у низки пенсіонерів збільшаться виплати у вигляді вікових надбавок. Також ті громадяни, які проживають в Україні, зможуть отримати 1 тис. грн держдопомоги за програмою "Зимова єПідтримка".

Питання надбавок передбачене відповідною постановою уряду.

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Вікові надбавки до пенсій у січні

Так, згідно з Постановою №168 від 24 лютого 2023 року "Питання встановлення вікових надбавок", у січні наступного року виплати мають збільшитися у тих громадян, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 та 80 років.

Щомісячна компенсаційна виплата передбачена для громадян, у яких розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, грошової допомоги, сум індексації, компенсації у разі втрати годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії.

Вікові доплати призначають у таких розмірах:

300 грн — для осіб, яким виповниться 70 років і до досягнення 75-річного віку;

456 грн — для осіб, яким виповниться 75 років, до досягнення 80-річного віку;

570 грн — для осіб, яким виповниться 80 років і вище.

Допомога пенсіонерам в 1 тис. грн у січні

В рамках державної програми "єПідтримка", яка діятиме до кінця зими, пенсіонери зможуть отримати 1 тис. грн. Йдеться про одноразову допомогу від держави, яка доступна тільки для тих громадян, які проживають в Україні.

Кошти нараховують на картки "Національного кешбеку". Її легко отримати у застосунку "Дія" чи в банку, що є партнером програми.

Також пенсіонери та люди з інвалідністю першої-другої груп, яким виплачує пенсії Укрпошта, отримають допомогу через поштове відділення чи від листоноші. Списки тих, хто зможе отримати фіндопомогу через Укрпошту сформувало Міністерство соцполітики. Ті громадяни, які потраплять у списки на виплату допомоги через Укрпошту, не зможуть повторно подати заявку через застосунок "Дія".

Також витратити гроші можна буде лише через Укрпошту. Працівники компанії мають допомогти обрати позиції для оплати комунпослуг чи купівлі товарів українського виробництва.

Кошти дозволяється витратити до кінця наступного року. Водночас, зняти готівку з такої картки не можна.

Нагадаємо, українці можуть самі зробити внесок у свою майбутню пенсію. Для цього варто обирати роботодавців, який надають офіційне працевлаштування та сплачують необхідні внески до Пенсійного фонду.

Також ми писали, що особам з інвалідністю призначають пенсію або соцдопомогу. Розмір виплат буде залежати від групи інвалідності та наявності стажу у 2025 році.