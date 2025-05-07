Выплаты от Чехии — кто из украинцев может получить 5 тыс. евро помощи

Кто из украинцев получит 5 тыс. евро от Чехии — детали программы
Представительство международной благотворительной организации Каритас Чешской Республики в Украине (Caritas Czech Republic) объявило запуск программы финансовой поддержки украинцев в трех регионах. Она направлена на владельцев бизнеса и внутренних переселенцев, желающих начать собственное дело.
Об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.
Подробнее о программе помощи
Отмечается, что организация предоставит средства для владельцев бизнеса и внутренне перемещенных лиц до 5 тыс. евро. Деньги можно направить на покупку необходимого оборудования и материалов для собственного дела.
"Радостно сообщаем о новой возможности получить финансовую поддержку от Caritas Czech Republic! На этот раз для владельцев бизнеса и желающих начать собственное дело из числа внутренне перемещенных украинцев", — говорится в сообщении.
Программа охватит граждан, проживающих и осуществляющих предпринимательскую деятельность в таких регионах:
- на Закарпатье;
- на Ивано-Франковщине;
- на Львовщине.
Приобщиться к программе можно при следующих условиях:
- внутренние переселенцы (со статусом ВПЛ после 24 февраля 2022 года);
- совершеннолетние граждане (возраст до 18 лет);
- проживание или ведение бизнеса сосредоточено в трех вышеуказанных областях.
Речь идет о таких видах предпринимательской деятельности:
- производство крафтовой продукции из дерева, глины, воска или текстиля;
- услуги по уборке, уходу за домами, животными, фитнес-тренировки, бьюти-сфера, по IТ и ремонту техники.
Также принять участие в проекте смогут:
- предприниматели, чей бизнес был поврежден на фоне войны;
- женщины-предприниматели, которые релоцировали бизнес.
Как принять участие в программе
Все, кто хочет принять участие в программе от международной благотворительной организации Каритас Чешской Республики в Украине, должны заполнить специальную онлайн-анкету.
Регистрация в проекте продлится до 5 июня 2025 года.
"Обратите внимание! Информация об успешной отправке заявки отображается только временным информационным сообщением вверху формы. Повторно заполнять заявку не нужно", — говорится в сообщении.
Узнать о деталях программы помощи, в частности, об условиях и заполнения грантовой заявки, можно по телефону: +38095 5929071.
Проект осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Чехии.
Ранее сообщалось, что в этом году в одном из регионов людям предоставляют одноразовую финпомощь на лечение травм, полученных от российских обстрелов. Есть два вида выплат: в 20 тысяч и 50 тысяч гривен.
Также писали о запуске программы поддержки ветеранского бизнеса весной 2025 года. В рамках проекта будут предоставлены гранты в 6,5 тысячи евро.
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