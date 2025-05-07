Выплаты от Чехии — кто из украинцев может получить 5 тыс. евро помощи

Человек держит евровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представительство международной благотворительной организации Каритас Чешской Республики в Украине (Caritas Czech Republic) объявило запуск программы финансовой поддержки украинцев в трех регионах. Она направлена на владельцев бизнеса и внутренних переселенцев, желающих начать собственное дело.

Об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.

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Подробнее о программе помощи

Отмечается, что организация предоставит средства для владельцев бизнеса и внутренне перемещенных лиц до 5 тыс. евро. Деньги можно направить на покупку необходимого оборудования и материалов для собственного дела.

"Радостно сообщаем о новой возможности получить финансовую поддержку от Caritas Czech Republic! На этот раз для владельцев бизнеса и желающих начать собственное дело из числа внутренне перемещенных украинцев", — говорится в сообщении.

Программа охватит граждан, проживающих и осуществляющих предпринимательскую деятельность в таких регионах:

на Закарпатье;

на Ивано-Франковщине;

на Львовщине.

Приобщиться к программе можно при следующих условиях:

внутренние переселенцы (со статусом ВПЛ после 24 февраля 2022 года);

совершеннолетние граждане (возраст до 18 лет);

проживание или ведение бизнеса сосредоточено в трех вышеуказанных областях.

Речь идет о таких видах предпринимательской деятельности:

производство крафтовой продукции из дерева, глины, воска или текстиля;

услуги по уборке, уходу за домами, животными, фитнес-тренировки, бьюти-сфера, по IТ и ремонту техники.

Также принять участие в проекте смогут:

предприниматели, чей бизнес был поврежден на фоне войны;

женщины-предприниматели, которые релоцировали бизнес.

Объявление. Источник: Caritas Czech Republic

Как принять участие в программе

Все, кто хочет принять участие в программе от международной благотворительной организации Каритас Чешской Республики в Украине, должны заполнить специальную онлайн-анкету.

Регистрация в проекте продлится до 5 июня 2025 года.

"Обратите внимание! Информация об успешной отправке заявки отображается только временным информационным сообщением вверху формы. Повторно заполнять заявку не нужно", — говорится в сообщении.

Узнать о деталях программы помощи, в частности, об условиях и заполнения грантовой заявки, можно по телефону: +38095 5929071.

Проект осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Чехии.

Ранее сообщалось, что в этом году в одном из регионов людям предоставляют одноразовую финпомощь на лечение травм, полученных от российских обстрелов. Есть два вида выплат: в 20 тысяч и 50 тысяч гривен.

Также писали о запуске программы поддержки ветеранского бизнеса весной 2025 года. В рамках проекта будут предоставлены гранты в 6,5 тысячи евро.