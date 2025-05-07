Виплати від Чехії — хто з українців може отримати 5 тис. євро допомоги

Людина тримає євровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представництво міжнародної благодійної організації Карітас Чеської Республіки в Україні (Caritas Czech Republic) оголосило запуск програми фінансової підтримки українців у трьох регіонах. Вона спрямована на власників бізнесу та внутрішніх переселенців, охочих розпочати власну справу.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у Facebook.

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Детальніше про програму допомоги

Зазначається, що організація надасть кошти для власників бізнесу та внутрішньо переміщених осіб до 5 тис. євро. Гроші можна спрямувати на купівлю необхідного обладнання та матеріалів для власної справи.

"Радо повідомляємо про нову можливість отримати фінансову підтримку від Caritas Czech Republic! Цього разу для власників бізнесу та охочих розпочати власну справу із числа внутрішньо переміщених українців", — йдеться у повідомленні.

Програма охопить громадян, які проживають та здійснюють підприємницьку діяльність у таких регіонах:

на Закарпатті;

на Івано-Франківщині;

на Львівщині.

Долучитися до програми можна за таких умов:

внутрішні переселенці (зі статусом ВПО після 24 лютого 2022 року);

повнолітні громадяни (вік до 18 років);

проживання чи ведення бізнесу зосереджене у трьох вищевказаних областях.

Йдеться про такі види підприємницької діяльності:

виробництво крафтової продукції із дерева, глини, воску чи текстилю;

послуги з прибирання, догляду за будинками, тваринами, фітнес-тренування, б'юті-сфера, з ІТ та ремонту техніки.

Також взяти участь у проєкті зможуть:

підприємці, чий бізнес було пошкоджено на тлі війни;

жінки-підприємиці, які релокували бізнес.

Оголошення. Джерело: Caritas Czech Republic

Як взяти участь у програмі

Всі, хто хоче взяти участь у програмі від міжнародної благодійної організації Карітас Чеської Республіки в Україні, повинні заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Реєстрація у проєкті триватиме до 5 червня 2025 року.

"Зверніть увагу! Інформація про успішну відправку заявки відображається лише тимчасовим інформаційним повідомленням вгорі форми. Повторно заповнювати заявку не потрібно", — йдеться у повідомленні.

Дізнатися про деталі програми допомоги, зокрема, щодо умов та заповнення грантової заявки, можна за номером телефону: +38095 5929071.

Проєкт здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Чехії.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч в одному з регіонів людям надають одноразову фіндопомогу на лікування травм, отриманих від російських обстрілів. Є два види виплат: у 20 тисяч та 50 тисяч гривень.

Також писали про запуск програми підтримки ветеранського бізнесу навесні 2025 року. В рамках проєкту будуть надані гранти у 6,5 тисячі євро.