Виплати у 10 тис. грн — кому і де доступні кошти для обдарованої молоді

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До кінця травня 2025 року в одному з українських міст приймають заявки на отримання премії для обдарованої молоді у 10 тис. грн. Така виплата передбачена для тих, хто успішно навчається та проводить наукові дослідження.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби однієї з міських рад у Facebook.

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Долучитися до програми з надання премій від міського голови може молодь в місті Ужгород. Її виплатять шостий рік поспіль.

Премії призначають з метою підтримки молоді професійно-технічних та вищих навчальних закладів, мистецьких шкіл міста у разі:

успішного навчання;

проведення наукових досліджень;

здійснення науково-технічних розробок;

досягнення значних результатів у культурно-мистецькій галузі;

участі у громадському житті міста.

Для участі у конкурсі допускатимуть осіб із числа жителів міста за поданням керівників вищих навчальних закладів (по одному кандидату від закладу).

Долучитися до програми може молодь від 14 до 35 років, які навчаються в освітніх та мистецьких закладах.

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Зазначається, що подання кандидатів на призначення премії відбувається з початку травня 2025 року і триватиме 30 календарних днів.

Звертатися із заявками можна:

за адресою міська рада Ужгорода, Управління у справах культури, молоді та спорту, пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000;

на е-mail: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua.

"Особам, затвердженим комісією на отримання Премії, вручається грошова премія у розмірі 10 000 гривень кожному. Премія виплачується одноразово", — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: міськрада Ужгорода

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