Виплати у 6,5 тис. євро — хто і де з українців може отримати гранти

Гроші у кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартувала реалізація програми з підтримки ветеранів та їхніх родин у вигляді надання грантів та менторського супроводу для започаткування та розвитку власної справи. Розмір виплат становить 6,5 тис. євро.

Про це інформує пресслужба Міжнародної організації з міграції.

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Умови програми з підтримки ветеранів

Як зазначається, програма підтримки ветеранського бізнесу покликана надати допомогу ветеранам та членів їхніх родин у напрацюванні підприємницьких здібностей для ефективного зростання та масштабування власного бізнесу.

Долучитися до проєкту зможуть ветерани та їхні рідні у трьох українських областях:

Київській;

Львівській;

Вінницькій.

Вона передбачена для:

ветеранів та близьких родичів, які мають власний бізнес, що функціонує від шести місяців;

бізнесів, де офіційно працевлаштовані ветерани.

Під час дії програми з підтримки ветеранів буде надано:

навчальний курс у вигляді триденного бізнес-тренінгу у Києві, Львові або Вінниці;

менторську підтримку — два місяці індивідуальної роботи з досвідченими бізнесменами та бізнес-консультантами;

грантову допомогу у розмірі 6,5 тис. євро для 45 учасників, які успішно захистять бізнес-плани;

психологічну допомогу — у вигляді підтримки від фахівців з метою адаптації до цивільного життя;

промоцію ветеранського бізнесу — історії ветеранів поширять у ЗМІ.

Як ветеранам та бізнесу долучитися до програми

Ті, хто хочуть взяти участь у грантовій програмі, мають подати заявки до 26 травня 2025 року. Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету.

"Програма передбачає участь лише 100 учасників, тому реєструйтеся саме зараз!" — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського Союзу European Union in Ukraine, Міжнародної організації з міграції у співпраці з Мінветеранів та Startup Ukraine.

Раніше ми повідомляли про те, що українці можуть подати заявки на виплати від Німеччини навесні поточного року. Представники бізнесу можуть отримати до 20 тис. євро.

Також писали про те, що Український Червоний Хрест здійснює реєстрацію на надання грошової чи натуральної допомоги для ведення фермерства. В рамках програми передбачені виплати у 29 тис. грн.