Виплати у 2025 році — хто і де зможе отримати 50 тис. грн на лікування

Гроші та гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в одній з областей влада надає одноразову фінансову допомогу на лікування травм, отриманих від обстрілів під час актів російської агресії. Розмір виплати залежить від складності ушкоджень та сягає 50 тис. гривень.

Про це йдеться на офіційному порталі однієї з міських рад.

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Грошова допомога доступна жителям Запорізького регіону, а також внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з інших областей. Фінансування виплат закладене до обласного бюджету.

"Коштом обласного бюджету надається грошова допомога цивільним особам у випадку тілесних ушкоджень, завданих внаслідок російських обстрілів. У тому числі для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Запорізькій області", — повідомляється на порталі.

Розмір фіндопомоги залежить від рівня тілесних ушкоджень, які людина отримала через обстріли РФ. Передбачається надання двох видів виплат:

на покриття витрат на лікування травм середньої тяжкості — розмір допомоги становить 20 тис. гривень;

на фінансування лікування тяжких травм (контузія, каліцтво) — сума сягає 50 тис. гривень.

Як оформити фіндопомогу у Запоріжжі

Ті, хто підпадають від вищевказані критерії та хочуть отримати фінансову допомогу, повинні звернутися до районних відділів Департаменту соцзахисту населення Запорізької міськради. Там необхідно подати заяву та наступний пакет документів:

копію паспорта (документа, що засвідчує особу);

копію ідентифікаційного коду;

копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності);

копію документів з підтвердженням повноваження законного представника (за потреби);

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

копію довідки реквізитів рахунку (для нарахування виплат).

Звернутися можна за такими адресами:

вулиця В’ячеслава Зайцева, 14; номери телефонів: 050-200-46-70, 050-200-46-67;

вулиця Вінтера, 14; за контактом: 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76;

вулиця Аматорська, 56; номери телефонів: 055-225-69-20, 050-200-49-16;

вулиця Чумаченка, 32; контакти: 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13;

вулиця Олександрівська, 26; номери телефонів: 050-101-30-90, 063-206-02-38;

вулиця Лахтинська, 4-Б; контакти: 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02;

вулиця Чарівна, 16; номери телефонів: 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69.

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