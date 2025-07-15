Пенсии в 2025 году — часть украинцев могут менять вид выплат

Пожилые люди за компьютером. Фото: Freepik

Украинские граждане, которые получают пенсию за выслугу лет, в случае достижения необходимого возраста, могут воспользоваться правом перехода на пенсию по возрасту. Для этого нужно знать некоторые нюансы.

Это предусмотрено с. 10 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно закону, гражданам, которым предоставляется право на несколько видов пенсии (по возрасту, по инвалидности, по причине потери кормильца), можно получать один вид пенсии по своему усмотрению.

В частности, украинцы, получающие пенсию за выслугу лет, после достижения ими возраста, установленного ст. 26 закона № 1058-IV, могут воспользоваться правом перехода на пенсию по возрасту.

Однако гражданам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время продления работы на должности, дающей право на такой вид пенсии, пенсионные выплаты не выплачиваются. По правилам, право на получение одновременно и пенсии, и зарплаты может возникнуть только тогда, когда человек достиг пенсионного возраста и ему назначат пенсию по возрасту.

"Если пенсионер, который продолжал работать, приобрел стаж, достаточный для исчисления пенсии в соответствии с частью первой статьи 28 настоящего закона, по его заявлению производится соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени прошло после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, с учетом заработной платы, с которой назначена (предварительно пересчитана) пенсия", — говорится в законе.

По данным Пенсионного фонда, переход с одного вида пенсии на другой может осуществляться с даты подачи:

заявления;

документов о страховом стаже;

данных о заработной плате;

других документов, содержащихся на момент перевода с одного вида пенсионной выплаты на другой в пенсионном деле;

дополнительных документов, полученных органами ПФУ.

Нюансы расчета пенсии по возрасту тем, кто получает выплату за выслугу лет

По данным фонда, если человек после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться на основе материалов пенсионного дела, то есть размер пенсии не изменится. Будет изменен только вид.

В случае, если человек после назначения пенсии работал, то при переходе на пенсию по возрасту, по желанию, могут учесть страховой стаж и доход, приобретенный после оформления пенсии за выслугу лет, за счет чего возрастет коэффициент стажа и индивидуальный коэффициент зарплаты.

Для того, чтобы сделать соответствующий перерасчет пенсионной выплаты, необходимо подать документы:

через портал е-услуг Пенсионного фонда;

лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от того, где человек проживает и зарегистрирован.

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