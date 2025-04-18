Выплаты в Украине — некоторым семьям предоставляют до 10 тыс. грн в 2025 году

Женщина держит на руках ребенка. Фото: УНИАН

В 2025 году некоторым малообеспеченным семьям доступна единовременная материальная помощь. Выплаты до 10 тыс. грн доступны жителям Киева и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом говорится на портале услуг КГГА.

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Условия предоставления помощи до 10 тыс. грн

Как отмечается, соответствующую выплату для малообеспеченных семей ввел городской глава Киева с целью дополнительной защиты граждан.

Предоставляет средства Департамент социальной и ветеранской политики при КГГА в размере от 500 до 10 тыс. грн. Срок рассмотрения заявки составляет 30 дней. Претендовать на соответствующую выплату можно один раз в год.

Воспользоваться услугой могут малообеспеченные семьи, у которых среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4,72 тыс. грн и которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Как получить денежную помощь в Киеве

Подать заявление на получение единовременной финпомощи можно как онлайн — на портале услуг, так и офлайн — через ближайший Центр предоставления административных услуг г. Киева (ЦПАУ).

Дистанционно воспользоваться услугой можно, сделав несколько шагов. А именно:

необходимо авторизоваться на портале услуг;

заполнить все пункты онлайн-формы;

загрузить необходимые документы;

подписать заявление е-подписью.

Среди необходимых документов:

скан-копия паспорта/ID-карты;

справка о доходах членов семьи за предыдущие шесть месяцев;

документы, где подтверждаются сложные жизненные обстоятельства;

IBAN — номер социального банковского счета;

скан-копия справки внутреннего переселенца.

После чего нужно ожидать уведомления о рассмотрении поданного запроса. В случае согласования заявления — выплата поступит на социальный банковский счет, указанный в форме.

Отказать в предоставлении помощи могут в следующих случаях:

отсутствует регистрация в Киеве или если с момента регистрации прошло меньше года;

не хватает документов;

заявление подано после 15 декабря текущего года;

среднемесячный доход превышает 4,72 тыс. грн;

средства, выделенные городом для предоставления финпомощи в текущем году, исчерпались.

Ранее мы сообщали, что украинцы, которые ранее подали заявки на выплаты от "Норвежского совета по делам беженцев" (NRC), начнут получать средства. Новые заявки пока не принимают, а сумма выплаты составляет 10,8 тыс. гривен.

Также мы писали о том, что украинцы могут получить финпомощь до 20 тыс. евро от Международной организации по миграции для бизнеса. Проект финансирует правительство Германии.