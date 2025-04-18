Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Кто из украинских семей имеет право на помощь до 10 тыс. грн arrow

Кто из украинских семей имеет право на помощь до 10 тыс. грн

18 апреля 2025 11:09
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в Украине — некоторым семьям предоставляют до 10 тыс. грн в 2025 году
Женщина держит на руках ребенка. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году некоторым малообеспеченным семьям доступна единовременная материальная помощь. Выплаты до 10 тыс. грн доступны жителям Киева и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом говорится на портале услуг КГГА.

Реклама
Читайте также:

Условия предоставления помощи до 10 тыс. грн

Как отмечается, соответствующую выплату для малообеспеченных семей ввел городской глава Киева с целью дополнительной защиты граждан.

Предоставляет средства Департамент социальной и ветеранской политики при КГГА в размере от 500 до 10 тыс. грн. Срок рассмотрения заявки составляет 30 дней. Претендовать на соответствующую выплату можно один раз в год.

Воспользоваться услугой могут малообеспеченные семьи, у которых среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4,72 тыс. грн и которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Как получить денежную помощь в Киеве

Подать заявление на получение единовременной финпомощи можно как онлайн — на портале услуг, так и офлайн — через ближайший Центр предоставления административных услуг г. Киева (ЦПАУ).

Дистанционно воспользоваться услугой можно, сделав несколько шагов. А именно:

  • необходимо авторизоваться на портале услуг;
  • заполнить все пункты онлайн-формы;
  • загрузить необходимые документы;
  • подписать заявление е-подписью.

Среди необходимых документов:

  • скан-копия паспорта/ID-карты;
  • справка о доходах членов семьи за предыдущие шесть месяцев;
  • документы, где подтверждаются сложные жизненные обстоятельства;
  • IBAN — номер социального банковского счета;
  • скан-копия справки внутреннего переселенца.

После чего нужно ожидать уведомления о рассмотрении поданного запроса. В случае согласования заявления — выплата поступит на социальный банковский счет, указанный в форме.

Отказать в предоставлении помощи могут в следующих случаях:

  • отсутствует регистрация в Киеве или если с момента регистрации прошло меньше года;
  • не хватает документов;
  • заявление подано после 15 декабря текущего года;
  • среднемесячный доход превышает 4,72 тыс. грн;
  • средства, выделенные городом для предоставления финпомощи в текущем году, исчерпались.

Ранее мы сообщали, что украинцы, которые ранее подали заявки на выплаты от "Норвежского совета по делам беженцев" (NRC), начнут получать средства. Новые заявки пока не принимают, а сумма выплаты составляет 10,8 тыс. гривен.

Также мы писали о том, что украинцы могут получить финпомощь до 20 тыс. евро от Международной организации по миграции для бизнеса. Проект финансирует правительство Германии.

Киев выплаты деньги материальная помощь денежная помощь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама