Пенсии доступны не всем — кто в Украине имеет право только на соцпомощь

Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от полученного гражданином страхового стажа при условии достижения предусмотренного законом возраста. Тем, кто достиг пенсионного возраста, однако отсутствует достаточное количество стажа для получения пенсии, предоставлена возможность оформить временную социальную помощь.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров №1098.

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Речь идет о постановлении "О порядке назначения временной государственной соцпомощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату". Согласно ему, право на соцпомощь предоставляется лицам, которые достигли пенсионного возраста и на время оформления выплаты имеют в наличии не менее 15 лет стажа.

По данным Пенсионного фонда, такая выплата предоставляется, если человек не подпадает под следующие требования по стажу: до конца декабря 2025 года выйти на пенсию в 60 лет смогут граждане, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет. А также:

в 63 года выйдут на пенсию украинцы со стажем от 22 до 32 лет;

в 65 лет оформить пенсию смогут люди со стажем 15-22 года.

"Если у человека до 65 лет отсутствует минимальный страховой стаж, он не имеет права на пенсию по возрасту, но будет получать социальную помощь от государства в размере 2361 грн", — уточняют в Пенсионном фонде.

Требования к стажу и возрасту. Источник: ПФУ

Временную социальную помощь начисляют каждые полгода с учетом изменений финансового состояния заявителя и выплачивают до достижения гражданином права на полноценную пенсию.

Как оформить соцпомощь и сроки выплаты

Временную социальную помощь назначают со дня, следующего после момента достижения пенсионного возраста при условии, что обращение за оформлением произошло не позднее чем через три месяца после достижения соответствующего возраста. Граждане должны подать такой пакет документов:

заявление на оформление соцпомощи;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка о страховом стаже (выдает ПФУ по запросу);

декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующих дате обращения за помощью;

копия решения о назначении опекуна для недееспособных лиц.

В случае, если человек не придерживался сроков, и обратился в органы соцзащиты через три месяца, то соцпомощь назначат со дня обращения за ней, то есть с даты предоставления всех необходимых документов и справок.

Напомним, ранее в ПФУ назвали особенности исчисления зарплаты для назначения пенсионной выплаты по возрасту. Там уточнили, какие периоды доходов принимают во внимание.

Также мы писали о том, кто сможет получить две пенсионные выплаты сразу. На вторую выплату, кроме обычной пенсии, имеют право лица с инвалидностью.