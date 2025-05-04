Пенсии в Украине — ПФУ дал важную информацию о заработной плате

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

Украинцы, которые готовятся к выходу на заслуженный отдых, должны знать особенности исчисления заработной платы для назначения пенсии по возрасту. Известно, какие периоды дохода будут принимать во внимание, и формулу для расчета будущей выплаты.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Зарплаты для исчисления пенсий украинцев

Как объясняют в ПФУ, при определении размера будущей пенсии граждан учитывают заработную плату (доход) за все время страхового стажа, начиная с июля 2000 года.

Также в случае желания человека и при наличии справки о зарплате по первичным документам или, если стаж с 1 июля 2000 года превышает 60 месяцев, для расчета пенсионной выплаты также могут учесть зарплату за любые 60 месяцев стажа подряд по 30 июня 2000 года, несмотря на перерывы. Это предусмотрено ст. 40 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Зарплату за период стажа до 1 июля 2000 года учитывают для определения размера пенсии на основе документов о начисленном доходе, выданных в рамках законодательства, при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами, а за период стажа с 1 июля 2000 года — по информации из системы персонифицированного учета.

В случае отсутствия сведений за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного госсоциального страхования, необходимых для назначения пенсии военным (кроме срочной службы), правоохранителям, лицам рядового и начальствующего состава, зарплату будут исчислять на основе наличия справки о суммах денежного обеспечения и оплате страховых взносов.

В случае, если размер страховых взносов, уплаченный исходя из размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, когда был получен доход, в зарплату для исчисления пенсии учтут размер "минималки".

Формула для расчета пенсии

Для того, чтобы вычислить будущий размер пенсии, необходимо воспользоваться специальной формулой, перемножив три показателя.

Специалисты ПФУ рассчитывают размер пенсий по возрасту по следующей формуле: умножают среднюю зарплату по стране за три предыдущих года, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа:

Сумма пенсии = СЗП × ИКЗ × КС.

СЗП — средняя заработная плата в стране;

ИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС — коэффициент стажа (один год стажа = 1%).

В частности, чтобы определить свой коэффициент стажа, необходимо общее количество лет стажа умножить на 0,01.

Ранее мы рассказали о том, кто получит две пенсии сразу. Кроме обычной пенсии, на вторую выплату имеют право граждане, которым была установлена группа инвалидности.

Также мы писали о том, что гражданам дали право перевести выплату пенсий из государственного "Ощадбанка" в другое финучреждение. Однако есть некоторые нюансы, которые обезопасят от потери доступа к средствам.