Кому из клиентов ПриватБанка не удастся получить "Зимнюю тысячу"

Касса в отделении банка. Фото: УНИАН

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются, что остались без права на государственную помощь "Зимова єПідтримка". Одна из категорий граждан не подпадает ни под какие правила соответствующей инициативы.

Об этом говорится на странице государственного банка в соцсети Facebook.

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Так, в одном из сообщений женщина рассказала, что рассчитывала получить, как и все, государственную помощь в виде 1 тыс. гривен. Оказалось, что не подпадает ни под какие критерии для того, чтобы как-то подать заявку на выплату.

Гражданка рассказала, что имеет кнопочный телефон и, соответственно, установить приложение "Дія" и "Приват24" не имеет возможности.

Она получает пенсию на банковскую карту "ПриватБанк", однако заказать такую услугу в отделении банка невозможно, поскольку имеет 64 полных года, а не 65-ть (именно с такого возраста могут пенсионеры обращаться за выплатами в банк).

Женщина попыталась обратиться в отделение Укрпочты, однако и там оказалась выплата невозможной, поскольку пенсию получает не через почту.

"Это разве не дискриминация граждан????", — отметила женщина на странице банка в соцсети.

Она попросила дать объяснение, каким образом можно получить законную государственную помощь, если речь идет о пенсионере, который является клиентом банка, которому нет 65 лет.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в FB

Как получить выплаты клиентам не в ПриватБанке

Представители банка не ответили на вопрос гражданки.

Как известно, по правилам, только некоторые категории граждан, проживающих в Украине, имеют право получить денежную помощь в банковском отделении. А именно:

лица, не имеющие идентификационного кода и те, кто его не имеет по религиозным причинам;

граждане, которым более 65 лет и не имеют приложения "Дія";

опекуны/законные представители детей.

Однако женщина с описанными особенностями может получить 1 тыс. гривен через Укрпочту. Ранее через почтовые отделения можно было оформить выплаты только:

совершеннолетним недееспособным гражданам, за которых мог подать заявку опекун;

лицам со статусом инвалидности первой-второй групп;

гражданам, которые имеют доплаты на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А, начисляют выплаты по инвалидности/соцпомощь через банки.

Однако позже категории граждан, которые могут получить госпомощь на почте, расширили, добавив:

лиц, которым более 60 лет, не имеют приложения "Дія", не получают пенсию/соцвыплаты через почту.

Напомним, ранее мы писали, что ПриватБанк полтора месяца не может согласовать клиенту заявку на 1 тыс. гривен финансовой помощи. Утверждают, что якобы из-за недостатка средств.

Также мы сообщали, что ПриватБанк будет выплачивать ветеранам войны и лицам, получившим инвалидность во время боевых действий новую госпомощь в 1,5 тыс. грн. Подать заявки можно через приложение "Дія".