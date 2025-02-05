Кому з клієнтів ПриватБанку не вдасться отримати "Зимову тисячу"

Хто з клієнтів ПриватБанку не зможе отримати "Зимову тисячу"
Деякі клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться, що лишилися без права на державну допомогу "Зимова єПідтримка". Одна з категорій громадян не підпадає під жодні правила відповідної ініціативи.
Про це йдеться на сторінці державного банку у соцмережі Facebook.
Хто з клієнтів ПриватБанку не зможе отримати "Зимову єПідтримку"
Так, в одному з повідомлень жінка розповіла, що розраховувала отримати, як і всі, державну допомогу у вигляді 1 тис. гривень. Виявилось, що не підпадає під жодні критерії для того, щоб якось подати заявку на виплату.
Громадянка розповіла, що має кнопковий телефон і, відповідно, встановити застосунок "Дія" і "Приват24" не має змоги.
Вона отримує пенсію на банківську картку "ПриватБанк", однак замовити таку послугу у відділенні банку неможливо, оскільки має 64 повних роки, а не 65 (саме з такого віку можуть пенсіонери звертатись за виплатами до банку).
Жінка спробувала звернутись до відділення Укрпошти, однак і там виплата виявилася неможливою, оскільки пенсію отримує не через пошту.
"Це хіба не дискримінація громадян???", — зауважила жінка на сторінці банку у соцмережі.
Вона попросила дати пояснення, яким чином можна отримати законну державну допомогу, якщо йдеться про пенсіонера, який є клієнтом банку, якому немає 65 років.
Як отримати виплати клієнтам не в ПриватБанку
Представники банку не відповіли на запитання громадянки.
Як відомо, за правилами, лише деякі категорії громадян, які проживають в Україні, мають право отримати грошову допомогу у банківському відділенні. А саме:
- особи, які не мають ідентифікаційного коду та ті, хто його не мають з релігійних причин;
- громадяни, яким понад 65 років і не мають застосунку "Дія";
- опікуни/законні представники дітей.
Проте жінка з описаними особливостями може отримати 1 тис. гривень через Укрпошту. Раніше через поштові відділення можна було оформити виплати тільки:
- повнолітнім недієздатним громадянам, за яких міг подати заявку опікун;
- особам зі статусом інвалідності першої-другої груп;
- громадянам, які мають доплати на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, нараховують виплати з інвалідності/соцдопомогу через банки.
Проте згодом категорії громадян, які можуть отримати держдопомогу на пошті, розширили, додавши:
- осіб, яким понад 60 років, не мають застосунку "Дія", не отримують пенсію/соцвиплати через пошту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ПриватБанк півтора місяця не може погодити клієнту заявку на 1 тис. гривень фінансової допомоги. Стверджують, що ніби-то через нестачу коштів.
Також ми повідомляли, що ПриватБанк буде виплачувати ветеранам війни та особам, які отримали інвалідність під час бойових дій, нову держдопомогу у 1,5 тис. грн. Подати заявки можна через застосунок "Дія".
Читайте Новини.LIVE!