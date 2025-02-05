Кому з клієнтів ПриватБанку не вдасться отримати "Зимову тисячу"

Каса у відділенні банку. Фото: УНІАН

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться, що лишилися без права на державну допомогу "Зимова єПідтримка". Одна з категорій громадян не підпадає під жодні правила відповідної ініціативи.

Про це йдеться на сторінці державного банку у соцмережі Facebook.

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Так, в одному з повідомлень жінка розповіла, що розраховувала отримати, як і всі, державну допомогу у вигляді 1 тис. гривень. Виявилось, що не підпадає під жодні критерії для того, щоб якось подати заявку на виплату.

Громадянка розповіла, що має кнопковий телефон і, відповідно, встановити застосунок "Дія" і "Приват24" не має змоги.

Вона отримує пенсію на банківську картку "ПриватБанк", однак замовити таку послугу у відділенні банку неможливо, оскільки має 64 повних роки, а не 65 (саме з такого віку можуть пенсіонери звертатись за виплатами до банку).

Жінка спробувала звернутись до відділення Укрпошти, однак і там виплата виявилася неможливою, оскільки пенсію отримує не через пошту.

"Це хіба не дискримінація громадян???", — зауважила жінка на сторінці банку у соцмережі.

Вона попросила дати пояснення, яким чином можна отримати законну державну допомогу, якщо йдеться про пенсіонера, який є клієнтом банку, якому немає 65 років.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у FB

Як отримати виплати клієнтам не в ПриватБанку

Представники банку не відповіли на запитання громадянки.

Як відомо, за правилами, лише деякі категорії громадян, які проживають в Україні, мають право отримати грошову допомогу у банківському відділенні. А саме:

особи, які не мають ідентифікаційного коду та ті, хто його не мають з релігійних причин;

громадяни, яким понад 65 років і не мають застосунку "Дія";

опікуни/законні представники дітей.

Проте жінка з описаними особливостями може отримати 1 тис. гривень через Укрпошту. Раніше через поштові відділення можна було оформити виплати тільки:

повнолітнім недієздатним громадянам, за яких міг подати заявку опікун;

особам зі статусом інвалідності першої-другої груп;

громадянам, які мають доплати на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, нараховують виплати з інвалідності/соцдопомогу через банки.

Проте згодом категорії громадян, які можуть отримати держдопомогу на пошті, розширили, додавши:

осіб, яким понад 60 років, не мають застосунку "Дія", не отримують пенсію/соцвиплати через пошту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ПриватБанк півтора місяця не може погодити клієнту заявку на 1 тис. гривень фінансової допомоги. Стверджують, що ніби-то через нестачу коштів.

Також ми повідомляли, що ПриватБанк буде виплачувати ветеранам війни та особам, які отримали інвалідність під час бойових дій, нову держдопомогу у 1,5 тис. грн. Подати заявки можна через застосунок "Дія".