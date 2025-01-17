У ПриватБанку для українців доступна нова виплата — як отримати

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

"ПриватБанк" виплачуватиме ветеранам війни та людям, які отримали інвалідність під час бойових дій нову державну допомогу у розмірі 1,5 тис. грн. Виплати можна оформити в "Дії".

Як пояснили у пресслужбі банку, мова йде про фінансову допомогу в рамках програми "Ветеранський спорт".

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Ініціатива передбачає, що гроші людям надходитимуть кожні три місяці. Їх можна буде витратити на:

заняття в тренажерних залах;

тренування у спортивних секціях;

відвідини спортивних клубів.

Як отримувати виплати у "ПриватБанку"

Для цього потрібно відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картки" у "Приват24", а оформити виплату можна у застосунку "Дія". Для цього:

обираєте "Сервіси", "Ветеранський спорт" та вивчаєте умови програми;

проходите перевірку на відповідність вимогам;

обираєте "Дія.Картку" від "ПриватБанку", щоби отримувати виплати;

уважно перевіряєте заяву та натискаєте "Надіслати";

чекаєте на зарахування допомоги.

Для оформлення допомоги також знадобляться документи, а саме:

код платника податків;

підтверджений сатус у Єдиному держреєстрі ветеранів війни.

"Подавати заявку в "Дії" потрібно до 20 числа першого місяця кожного кварталу", — йдеться у повідомленні.

Отже, щоби виплату нарахували за перший квартал цього року, заявка має бути сформована до 20 січня.

Раніше ми розповідали, що деякі українки можуть отримати від держави 30 тис. грн. Таку суму виплачують жінкам, які мають статус "Матір-героїня".

Також нагадаємо, що держава у 2025 році зберегла за українцями усі соціальні виплати. На підтримку можуть розраховувати, зокрема, люди з інвалідністю з дитинства.