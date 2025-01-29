ПриватБанк без відома може конвертувати валютні кошти та погашати кредити — що треба знати

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" розповів про розірвання багаторічного договору обслуговування в односторонньому порядку. Для погашення кредиту банк самовільно конвертував валюту.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Розірвання договору у ПриватБанку та погашення кредиту

Як розповів клієнт, ПриватБанк заблокував всі рахунки та здійснив запит про підтвердження походження коштів. Чоловік працює офіційно, передав до банку довідку ОК-5. Проте з невідомих причин та без пояснень фінустанова розірвала договір обслуговування в односторонньому порядку.

Клієнт здивований, що факт припинення відносин, які тривали понад 20 років, не було жодним чином обґрунтовано.

Найцікавіше те, що банк самовільно та без попереджень здійснив обмін валютних коштів у гривню. Чоловік зауважив, що так фінустанова погасила раніше взятий кредит. Він стверджує, що мав гроші й збирався виплатити взяті кредитні кошти.

"Ніяких пояснень з цього приводу, залишається тільки здогадуватися. Був клієнтом більше 20 років, постійно тримав депозити, користувався картами для купівель в магазинах. В мене був взятий кредит, я його хотів погасити або з залишків на рахунках, або внести через термінал або касу. Але вони без мого відома конвертували долари з рахунку, і погасили кредит самі, а мені віддали залишки. Це взагалі як? Що за свавілля? Дуже розчарований. Багато чув негативних відгуків про Приват, тепер розумію чому. Добре, що є інші банки, більш лояльні до клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому ПриватБанк може припиняти співпрацю

Раніше у ПриватБанку неодноразово пояснювали, що банк, керуючись законодавством як суб'єкт первинного фінмоніторингу, має забезпечувати виявлення операцій, що підлягають моніторингу, до початку та в процесі їх здійснення. У разі розірвання ділових відносин клієнт має право отримати власні кошти шляхом переведення на рахунок в інший банк.

Банки зобов'язані перевіряти такі операції:

з готівковими коштами;

нетипові для клієнтів суми чи підозрілу активність;

перекази, які здійснюють за участю політично значущих осіб (PEP, чиновників, депутатів усіх рівнів);

операції ФОП та компаній, яким менш ніж три місяці з дня відкриття;

блокують картки за Р2Р-операції з криптовалютою, що пов'язано із заходами, що вживаються для управління ризиками відмивання;

транзакції щодо азартних ігор/лотерей;

якщо клієнт пов’язаний з Росією чи Білоруссю.

Нагадаємо, раніше клієнти "ПриватБанку" також скаржилися на блокування рахунків через фінмоніторинг. У банку відносять до ризикованих операцій надходження, обсяги яких перевищують звичайний рівень.

Також ми розповідали, що державний "ПриватБанк" повернув клієнту кошти, списані невідомими. Шахраї обійшли фінансову систему та розрахувалися чужими грошима за кордоном.