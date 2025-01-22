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Кто из клиентов Ощадбанка не получит "Зимову єПідтримку"

22 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк не оформляет Зимову єПідтримку лицам с инвалидностью — жалоба
Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали, что столкнулись с невозможностью оформления выплаты в 1 тыс. гривен по госпрограмме "Зимова єПідтримка". Речь идет об одной категорий граждан, которая не подпадает под правила предоставления средств через отделение банка.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Подробнее о невозможности получения "Зимової єПідтримки"

Как сообщила одна из пользовательниц сети, требования оформления "Зимової єПідтримки" не рассчитаны на лиц, которые не имеют современных гаджетов. Соответственно — нет возможности загрузить приложение "Дія" и подать заявку на начисление средств.

Для таких случаев якобы предусмотрена возможность обращения в отделения банков, однако воспользоваться такой возможностью могут не все категории граждан, лишь пенсионеры, которым больше 65 лет и те, кто не имеет идентификационного кода по религиозным убеждениям.

Женщина отметила, что речь идет о человеке дееспособном, 40 лет, с регистрационным номером, однако без "Дії" и смартфона. Таким образом, лица с инвалидностью, у которых нет современных телефонов, не смогут получить госпомощь.

"Подскажите, как получить 1000  Зеленского инвалиду 2 группы, который получает социальную помощь в Ощаде и не имеет Дії. Возраст 40 лет. В отделении 10023/0279 г. Золотоноша отказали в предоставлении соответствующей карты... То есть, у того, кто имеет возможность купить айфон последней модели такая возможность есть, а у инвалида нет? У меня простой телефон, кнопочный. Как я на него что-то скачаю? Вы что, не понимаете, что есть люди, которые не имеют возможности купить себе даже недорогой смартфон?", — сообщила женщина.

Что говорят в Ощадбанке

В банке сообщили, что, согласно постановлению КМУ, в отделении могли отказать в предоставлении выплаты, если человек не подпадал под определенные критерии.

"Получить выплату в размере 1000 гривен через отделение банка могут физические лица, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте, а также физические лица в возрасте старше 65 лет, у которых отсутствует техническая возможность подать заявку на получение помощи, а также лица, являющиеся опекунами, попечителями, законными представителями малолетних, несовершеннолетних лиц", — сообщили представители банка.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Напомним, в Ощадбанке рассказали, возможно ли оформить помощь "Зимова єПідтримка" по доверенности на другого человека. Клиенты обращаются с проблемами по оформлению помощи.

Также мы писали, что в Ощадбанке объяснили об особых правилах закрытия счетов. Поскольку дистанционно это невозможно, необходимо прибыть в отделение, где была открыта карта.

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09:48 Зеленский обратился к украинцам в День Соборности — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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