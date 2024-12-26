Выплаты для детей во время войны в 2025 году — кто получит до 11,2 тыс. грн

Малолетние дети. Фото: Reuters

В январе 2025 года в рамках программы помощи детям, пострадавшим в результате войны, можно оформить выплаты до 11,2 тыс. гривен в месяц. На помощь имеют право семьи, временно принявшие детей до получения ими статуса сироты.

Правила предоставления такой помощи прописаны в соответствующем постановлении правительства.

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Речь идет о постановлении №331 "Некоторые вопросы осуществления деятельности по усыновлению и устройству детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, социальной защиты детей, оставленных без родительской опеки", которое внесло изменения в другое правительственное постановление от 20 марта 2022 года.

В рамках программы "Ребенок не один", дети, которые на фоне войны остались без родительской опеки, сироты, смогут получать ежемесячное пособие.

Несколько лет такие дети не имели финансовой поддержки от государства до получения ими статуса сироты. В 2024 году правительство приняло соответствующее решение, которое позволит избежать риска того, что такие малолетние граждане окажутся в институционном заведении. Такие угрозы очевидны, ведь воспитание и обеспечение детей родственниками может быть финансово затруднительно.

Кто имеет право на денежную помощь

По правилам назначения помощи, основаниями для права на выплаты являются следующие жизненные обстоятельства:

смерть или гибель одного из родителей (а другой родитель не исполняет соответствующие обязанности);

родители ребенка попали в оккупацию/окружение;

мать/отец находятся в розыске как пропавшие без вести;

родители ребенка находятся в плену государства-агрессора;

мать/отец лишены свободы страной-агрессором.

Размеры помощи различаются в зависимости от возраста ребенка и наличия группы инвалидности:

на одного ребенка — в размере 2,5 прожиточного минимума;

на одного ребенка с инвалидностью — в размере 3,5 прожиточного минимума.

В 2025 году смогут получить следующие суммы:

дети до шести лет — 2563 гривны (2,5 п.м. - 6,4 тыс. гривен, 3,5 п. м. - 8,97 тыс. гривен);

дети от шести до 18 лет — 3196 гривен (2,5 п. м. — 7,99 тыс. гривен, 3,5 п. м. — 11,18 тыс. гривен).

Напомним, доступна помощь в Черниговской области от благотворительного фонда "Каритас. Чернигов". Средства предоставляются на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Также сообщалось, что малоимущие семьи с детьми, взрослые с инвалидностью смогут получить по 6,5 тыс. гривен. Выплаты можно оформить до конца 2024 года.