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Хто з дітей під час війни отримає допомогу в 11,2 тис. грн

26 грудня 2024 11:23
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для дітей під час війни у 2025 році — хто отримає до 11,2 тис. грн
Малолітні діти. Фото: Reuters
Ксенія Симонова - Редактор

У січні 2025 року в рамках програми допомоги дітям, які постраждали через війну, можна оформити виплати до 11,2 тис. гривень на місяць. На допомогу мають право родини, які тимчасово прийняли дітей до набуття статусу сироти.

Правила надання такої допомоги прописані у відповідній постанові уряду.

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Виплати для дітей під час війни у 2025 році

Йдеться про постанову №331 "Деякі питання провадження діяльності з усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту дітей, залишених без батьківського піклування", яка внесла зміни до іншої урядової постанови від 20 березня 2022 року.

В рамках програми "Дитина не одна", діти, які на тлі війни залишились без батьківського піклування, сироти, зможуть отримувати щомісячну грошову допомогу.

Кілька років такі діти не мали фінансової підтримки від держави до набуття статусу сироти. У 2024 році уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить уникнути ризиків того, що такі малолітні громадяни опиняться в інституційному закладі. Такі загрози очевидні, адже виховання та забезпечення дітей родичами може бути фінансово складним.

Хто має право на грошову допомогу

За правилами призначення допомоги, підставами для права на виплати є такі життєві обставини:

  • смерть чи загибель когось із батьків (а інший з батьків не виконує відповідні обов’язки);
  • батьки дитини потрапили в окупацію/оточення;
  • матір/батько перебувають у розшуку як зниклі безвісти;
  • батьки дитини перебувають у полоні держави-агресора;
  • матір/батько позбавлені волі країною-агресором.

 Розміри допомоги різняться залежно від віку дитини та наявності групи інвалідності:

  • на одну дитину — у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму;
  • на одну дитину з інвалідністю — у розмірі 3,5 прожиткового мінімуму.

У 2025 році зможуть отримати такі суми:

  • діти до шести років — 2563 гривні (2,5 п.м. — 6,4 тис. гривень, 3,5 п. м. — 8,97 тис. гривень);
  • діти від шести до 18 років — 3196 гривень (2,5 п. м. — 7,99 тис. гривень, 3,5 п. м. — 11,18 тис. гривень).

Нагадаємо, доступна допомога у Чернігівській області від благодійного фонду "Карітас. Чернігів". Кошти надають на покриття витрат на житлово-комунальні послуги.

Також повідомлялося, що малозабезпечені сім'ї з дітьми, дорослі з інвалідністю зможуть отримати по 6,5 тис. гривень. Виплати можна оформити до кінця 2024 року.

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