Мошеннические списания в ПриватБанке — у кого высокие шансы вернуть деньги

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, у кого из клиентов высокие шансы вернуть средства, украденные мошенниками в сети. Также сообщили важные правила безопасности во избежание потери денег.

Такое сообщение появилось на странице ПриватБанка в соцсети Facebook.

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Мошеннические списания в ПриватБанке

Как говорится в одном из сообщений, клиентка банка потеряла кредитные средства из-за якобы осуществления платежей за игры в сети. Соответствующее мошенническое списание она не подтверждала, однако деньги все равно были списаны. Аналогичная проблема постигла и ее знакомую, которая тоже является клиенткой ПриватБанка.

Она обратилась в банк с жалобой, однако там не предоставили объяснения, каким образом могло произойти списание средств. Зато банк выставил требование по погашению процентов по взятому мошенниками кредиту.

"У меня 25.03 украли деньги с карты мошенники, методом проведения платежей за какие-то игры. Я платеж не подтверждала. Обращалась в отделение банка, чтобы выяснить, никто ничего не знает. Теперь я должна вернуть средства, которые я не брала, проценты безразмерные... Через неделю у коллеги 10000 грн так же украли. Что делает служба безопасности Привата?" — говорится в обращении.

Объяснение ПриватБанка относительно правил безопасности

В финучреждении отреагировали на обращение клиентки, отметив, что оплата в интернете возможна исключительно при условии получения данных карты, например, СѴѴ код и срок действия вместе с номером карты.

"Данную информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более изощренными методами (например, камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестные охранники, ненадежные сайты и т.д.)", — заявили в банке.

Также там объяснили, в каких случаях при мошеннических списаниях в интернете есть высокий шанс на возврат средств. Так, в случае обращения в поддержку банка с соответствующей проблемой — могут быть сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе.

В случае, если во время указанного платежа не был введен 3D-secure пароль (СМС на номер телефона клиента) — шансы оспорить финансовую операцию и вернуть средства расцениваются как высокие.

Срок рассмотрения подобных дел регламентирован правилами платежных систем и может составлять от 45 до 120 дней.

Более подробно с правилами безопасности можно ознакомиться на официальном сайте ПриватБанка.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в FB

Напомним, в Центре противодействия дезинформации предупредили, что клиентам государственного ПриватБанка поступают звонки якобы от службы безопасности финучреждения с просьбой предоставить личные банковские данные. Речь идет об очередной схеме мошенничества.

Ранее мы писали о том, что в этом году не все доллары можно обменять в банках или обменниках. В частности, ПриватБанк отказывает в обмене банкнот номиналом в 100 долларов.