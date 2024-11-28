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Хлеб снова растет в цене — какая причина

28 ноября 2024 17:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на хлеб — почему дорожает продукт в Украине
Пекарь с хлебом. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

До конца года в Украине ожидается рост цен на хлеб на 10-15%. Основными причинами этого является повышение стоимости сырья, энергоносителей и транспортных услуг. В настоящее время минимальная цена за килограмм хлеба уже превысила отметку в 35 гривен, и рост коснется всех видов продукции.

Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии "Суспільному".

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Почему дорожает хлеб

По его словам, производители хлеба вынуждены повышать цены во избежание убытков.

"Речь идет о необходимости подорожания в пределах 10-15%. Минимальная отпускная цена должна быть не менее 35 гривен за килограмм. Все, что ниже — это фактически ниже себестоимости, и предприятие не может в таком режиме работать долго. Вымываются оборотные средства, и дойдет до того, что предприятие не сможет платить за сырье, зарплату, энергоносители. То есть вынуждены будут остановиться", — объяснил он.

Летом и в начале осени цены на хлеб выросли на 5–10%, прежде всего на популярные виды, например пшеничный хлеб и батон. Хотя некоторые производители прогнозировали подорожание до 30%, рост цен происходил постепенно, что позволило потребителям привыкнуть к изменениям.

"За этот период подорожали основные составляющие: сырье, прежде всего, мука, энергоносители, зарплата. Логистика занимает значительную часть себестоимости, поэтому также влияет на повышение цен", — пояснил Дученко.

Рост цен на хлеб обусловлен несколькими ключевыми факторами. Среди них — вдвое более высокая стоимость муки, вызванная дефицитом зерна на внутреннем рынке, а также увеличение тарифов на газ и электроэнергию, что повышает производственные затраты. Кроме того, инфляция заставляет производителей поднимать зарплаты, чтобы сохранить квалифицированный персонал, а удорожание горючего и транспортных услуг делает логистику гораздо дороже.

Цена хлеба в значительной степени зависит от урожайности зерновых культур. По словам эксперта, производители зерна ожидают дальнейшего роста цен, поэтому удерживают запасы, что приводит к дефициту зерна II-III класса на внутреннем рынке и повышению его стоимости.

"Министерство аграрной политики уверяет, что контролируется вывоз зерна на экспорт и для внутреннего рынка продовольственного зерна должно быть достаточно. Но больших предложений по зерну, к сожалению, мало. Из-за дефицита предложений увеличивается его цена", — отметил он.

До конца года больше всего подорожает хлеб массового потребления, который пользуется наибольшим спросом. Элитные сорта хлебобулочных изделий могут вырасти в цене, но менее ощутимо. Дальнейшая динамика будет зависеть от урегулирования ситуации с доступностью зерна, тарифами на энергоносители и транспортными расходами.

Что еще стоит знать

Напомним, в конце октября 2024 года в Украине существенно повысились цены на яйца как в магазинах, так и на рынках. Основными причинами стали комплексные факторы, повлиявшие на рынок продукции.

Мы также писали, что в Украине подорожали тепличные огурцы. Основной причиной явилось уменьшение импорта этой продукции на внутренний рынок.

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