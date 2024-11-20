Ціни на яйця в Україні — чому дорожчають та яка вартість в супермаркетах

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці жовтня 2024 року вартість яєць у магазинах та на ринках України помітно зросла. На це вплинула низка різнопланових факторів, які стали основними причинами подорожчання.

Новини.LIVE розповідає, які ціни на яйця сьогодні та чому вони дорожчають.

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Чому дорожчають яйця

Керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку "Шувар" Тетяна Попович пояснила в коментарю 24 Каналу, що цього сезону ціни на яйця в Україні різко зросли через кілька ключових причин:

Сезонне зниження продуктивності курей. З настанням осені й похолоданням виробництво яєць скорочується, що впливає на їхню пропозицію.

З настанням осені й похолоданням виробництво яєць скорочується, що впливає на їхню пропозицію. Подорожчання кормів. Відновлення цін на зернові культури спричинило підвищення вартості кормів для птиці, що, своєю чергою, збільшило собівартість виробництва.

Варто зазначити, що на ринку України присутні лише вітчизняні столові яйця, адже країна є нетто-експортером цієї продукції. Цього року ціни вже наблизилися до торішніх пікових показників, проте значне здорожчання спостерігалося і минулого року.

Скільки на ринку коштують яйця

За словами Тетяни Попович, середня ціна десятка курячих столових яєць на львівському ринку наразі становить 58,5 гривні, що на 58% більше порівняно з тим самим періодом минулого року, коли ціна була 37 грн.

У Києві десяток яєць можна придбати від 60 грн, а на ринках Дніпра станом на 20 листопада ціна фермерських яєць досягла близько 80 грн за десяток.

Минулого року середня ціна продукту за аналогічний період становила 49,37 грн.

Які ціни на яйця в українських супермаркетах

Ціни на десяток яєць у супермаркетах України варіюються в залежності від мережі та сорту продукції. Найдешевші яйця можна знайти у супермаркеті Varus, де ціна стартує від 53,90 грн і досягає 94,90 грн.

Ціни на яйця в супермаркеті Varus 20 листопада. Джерело: скриншот

Ашан також пропонує вигідні ціни — від 62,00 до 97,00 грн.

Ціни на яйця в Ашані 20 листопада. Джерело: скриншот

У Сільпо ціни коливаються від 69,99 до 99,00 грн, а в АТБ — від 70,90 до 79,90 грн.

Ціни на яйця в АТБ 20 листопада. Джерело: скриншот

Metro має діапазон від 65,90 до 88,92 грн.

Ціни на яйця в Metro 20 листопада. Джерело: скриншот

Найдорожчі яйця на ринку виявилися у Сільпо, де верхній ціновий ліміт сягає 99,00 грн, що робить їх менш вигідними порівняно з іншими мережами.

Ціни на яйця в Сільпо 20 листопада. Джерело: скриншот

Вартість може змінюватися в залежності від сорту яєць, тому покупцям варто звертати увагу на різницю в цінах у різних супермаркетах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цього осіннього сезону овочі в Україні значно подорожчали через екстремальні погодні умови — сильну спеку та посуху, які сильно вдарили по врожаю та знизили кількість якісної продукції. Водночас останнім часом завдяки активним імпортним поставкам вдалося зупинити подальше зростання цін на більшість овочів, включаючи картоплю.

Ми також писали, що в листопаді ціни на хліб у роздрібних мережах України можуть зрости на 10–15%. Якщо цього не станеться, виробники, ймовірно, будуть змушені зменшити обсяги постачання продукції до магазинів, щоб уникнути фінансових втрат.