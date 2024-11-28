Ціни на хліб — чому дорожчає продукт в Україні

Пекар з хлібом. Фото: УНІАН

До кінця року в Україні очікується зростання цін на хліб на 10–15%. Основними причинами цього є підвищення вартості сировини, енергоносіїв і транспортних послуг. Наразі мінімальна ціна за кілограм хліба вже перевищила позначку 35 гривень, і зростання торкнеться всіх видів продукції.

Про це розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко в коментарі "Суспільному".

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За його словами, виробники хліба змушені підвищувати ціни, щоб уникнути збитків.

"Йдеться про необхідність подорожчання в межах 10-15%. Мінімальна відпускна ціна має бути не менше 35 гривень за кілограм. Все, що нижче, – це фактично нижче собівартості, і підприємство не може в такому режимі працювати довго. Вимиваються обігові кошти, і дійде до того, що підприємство не зможе платити за сировину, зарплату, енергоносії. Тобто змушені будуть зупинитись", — сказав він.

Влітку та на початку осені ціни на хліб зросли на 5–10%, насамперед на популярні види, як-от пшеничний хліб і батон. Хоча деякі виробники прогнозували подорожчання до 30%, зростання цін відбувалося поступово, що дало споживачам можливість звикнути до змін.

"За цей період дорожчали основні складові: сировина, насамперед борошно, енергоносії, зарплата. Логістика займає значну частину собівартості, тому також впливає на підвищення цін", — пояснив Дученко.

Зростання цін на хліб зумовлене кількома ключовими факторами. Серед них — удвічі вища вартість борошна, спричинена дефіцитом зерна на внутрішньому ринку, а також збільшення тарифів на газ і електроенергію, що підвищує виробничі витрати. Крім того, інфляція змушує виробників піднімати зарплати, аби зберегти кваліфікований персонал, а здорожчання пального та транспортних послуг робить логістику значно дорожчою.

Ціна хліба значною мірою залежить від врожайності зернових культур. За словами експерта, виробники зерна очікують подальшого зростання цін, тому утримують запаси, що призводить до дефіциту зерна II-III класу на внутрішньому ринку й підвищення його вартості.

"Міністерство аграрної політики запевняє, що контролюється вивіз зерна на експорт і для внутрішнього ринку продовольчого зерна має бути достатньо. Але великих пропозицій по зерну, на жаль, обмаль. Через дефіцит пропозицій збільшується його ціна", — зазначив він.

До кінця року найбільше подорожчає хліб масового вжитку, який користується найбільшим попитом. Елітні сорти хлібобулочних виробів також можуть зрости в ціні, але менш відчутно. Подальша динаміка залежатиме від врегулювання ситуації з доступністю зерна, тарифами на енергоносії та транспортними витратами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року в Україні суттєво підвищилися ціни на яйця, як у магазинах, так і на ринках. Основними причинами цього стали комплексні фактори, що вплинули на ринок продукції.

Ми також писали, що в Україні подорожчали тепличні огірки. Основною причиною стало зменшення імпорту цієї продукції на внутрішній ринок.