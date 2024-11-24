В Україні різко злетіли ціни на тепличні огірки — яка причина

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні підвищилися ціни на тепличні огірки. Однією з причин є зменшення пропозиції імпортної продукції на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE розповідають, чому дорожчають овочі та скільки зараз коштують огірки в Україні.

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Як зросли ціни на огірки

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, станом на кінець листопада оптові ціни на тепличні огірки в Україні коливаються від 90 до 120 грн/кг (2,19-2,92 дол/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії. Тижнем раніше ціни були в межах 70-100 грн/кг (1,7-2,43 дол/кг), що свідчить про зростання вартості в цьому сегменті.

Експерти ринку зазначають, що імпортні постачання тепличних овочів значно скоротилися, що призвело до незбалансованості попиту та пропозиції і не сприяє зниженню цін. Аналітики підкреслюють, що українські виробники тепличних огірків зараз відвантажують продукцію на 33% дорожче, ніж у аналогічний період 2023 року, і припускають, що ціни можуть залишитися високими в найближчому майбутньому. Підтримати стабільність ринку можуть лише нові великі імпортні поставки овочів.

Скільки коштують огірки в супермакетах зараз

В супермакетах також зросли ціни на огірки. В середньому за останні кілька днів вартість овочу зросла на 5-10 грн/кг.

Отже, зараз купити огірки в супермаркетах можна за такими цінами:

Varus — 109,90 грн/кг;

Сільпо — від 119,90 до 169,00 грн/кг;

Ашан — 114,90 грн/кг;

АТБ — 104,99 грн/кг;

METRO — 159,90 грн/кг.

Ціни на огірки в Метро. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, цієї осені овочі суттєво подорожчали через несприятливі погодні умови, зокрема літню спеку та посуху, які негативно вплинули на врожай і зменшили кількість якісної продукції. Однак останнім часом вдалося стабілізувати ціни на більшість овочів, включно з картоплею, завдяки збільшенню поставок імпортної продукції.

Ми також писали, що впродовж листопада в Україні вартість хліба в роздрібних мережах може збільшитися на 10-15%. У разі відсутності такого підвищення виробники можуть бути змушені зменшити обсяги постачання продукції до магазинів.