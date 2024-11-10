Ціни на хліб зростатимуть в ціні — на скільки і чому

Хліб на прилавку. Фото: УНІАН

Впродовж листопада в Україні вартість хліба в роздрібних мережах може збільшитися на 10-15%. У разі відсутності такого підвищення виробники можуть бути змушені зменшити обсяги постачання продукції до магазинів.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів та очільник компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко у коментарі виданню "Мінфін".

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Чому зростають ціни на хліб

У жовтні хліб уже подорожчав на 5-10%, що було узгоджено з торговими мережами, але цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати зростання витрат виробників. Основні складники виробництва, такі як борошно, логістичні послуги, газ та електроенергія, продовжують дорожчати. Очікується, що до кінця року ціна на борошно зросте на 11%, логістичні послуги — на 8%, газ — на 11%, а електроенергія — на 11%.

За словами Дудченка, запаси пшениці минулого року вже вичерпані, а продовольча пшениця нового врожаю активно експортується. Через це ціна на пшеницю на внутрішньому ринку зростає і виробники продають зерно дрібними партіями або затримують його в очікуванні ще вищих цін. Така ситуація впливає на стабільність постачання борошна для виробників.

"Якщо ціни на хліб не підвищать ще на 10-15%, виробники вже за кілька тижнів зіткнуться з нестачею коштів на закупівлю сировини, що може призвести до скорочення виробництва", — сказав експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року глобальні ціни на продукти харчування підвищилися до найвищого рівня за останні півтора року. Основним чинником цього стало стрімке подорожчання олій. Також на світових ринках спостерігається помітне зростання цін на цукор та молочні продукти.

Ми також писали, що ціни на моркву в Україні, як і на більшість овочів, продовжують зростати цієї осені. Причиною цього є не лише звичні сезонні фактори, а й нові обставини, що вплинули на ринок цього року.