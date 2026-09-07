Хасиды привезут в Умань миллионы: сколько получит бюджет и бизнес

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Умань на празднование Рош га-Шана ожидают около 40 тысяч хасидов. Для города это означает не только массовый приток иностранных гостей, но и дополнительный денежный поток: в 2025 году туристический сбор с паломников принес бюджету Умани около 20 млн грн, а местный бизнес получает доход от аренды жилья, питания, транспорта, торговли и других услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственного агентства по развитию туризма и местных властей.

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40 тысяч паломников в Умани в 2026 году

В 2026 году Рош га-Шана приходится на 11–13 сентября. Именно в этот период в Умань традиционно приезжают десятки тысяч паломников, которые посещают могилу рабби Нахмана.

В этом году город готовится принять около 40 тысяч человек. Такая оценка соответствует масштабам паломничества 2025 года, когда в Умань приехало более 40 тысяч хасидов.

Для города это означает резкое, хотя и краткосрочное, увеличение количества людей. Вместе с этим растёт спрос на квартиры и дома для аренды, заведения общественного питания, магазины, транспорт и различные услуги.

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Для бюджета общины одним из самых заметных финансовых результатов является туристический сбор.

Сколько денег поступает в бюджет Умани

В 2025 году паломники уплатили в бюджет Умани около 20 млн грн туристического сбора. Это был рекордный показатель для города.

Для сравнения: в 2024 году поступления от туристического сбора, связанного с паломничеством, составили около 17 млн грн.

Таким образом, за год сумма выросла примерно на 3 млн грн.

В то же время 20 млн грн — это не общая сумма денег, которую паломники тратят в Умани. Туристический сбор — это лишь та часть финансового потока, которая напрямую отражается в доходах местного бюджета.

Остальные расходы проходят через частный сектор — владельцев жилья, заведения общественного питания, магазины, перевозчиков и других предпринимателей.

Сколько туристического сбора будут платить в 2026 году

В 2026 году размер туристического сбора в Умани зависит от типа жилья.

Для квартир, частных домов, комнат, коттеджей и других объектов такого типа ставка составляет 432,35 грн в сутки с одного человека.

Для отелей, хостелов, кемпингов, мотелей, общежитий, пансионатов и других заведений гостиничного типа — 216,18 грн в сутки с человека.

Например, за три суток проживания один паломник уплатит туристический сбор в размере:

в частном жилье — 1 297,05 грн; в отеле или хостеле — 648,54 грн.

Если условно взять 10 тысяч паломников, которые уплачивают сбор за три суток, получим:

10 000 × 432,35 × 3 = 12,97 млн грн — для частного размещения.

Для гостиничного размещения:

10 000 × 216,18 × 3 = 6,49 млн грн.

Это математические примеры, а не прогноз бюджетных поступлений. Фактическая сумма зависит от количества плательщиков, продолжительности проживания и типа размещения. Кроме того, законодательство предусматривает категории лиц, освобождаемых от уплаты туристического сбора.

С 2025 года в Умани также действует обновленная система уплаты туристического сбора для паломников. Она предусматривает предварительную оплату и подтверждение платежа квитанцией с QR-кодом, что должно сделать учет таких поступлений более прозрачным.

Сколько денег может получить местный бизнес

Финансовый эффект от приезда паломников не ограничивается поступлениями в городской бюджет.

Гости тратят деньги на проживание, питание, транспорт, покупки и услуги. Соответственно, дополнительный оборот получают владельцы квартир и домов, отели, рестораны, магазины, такси, перевозчики и другие предприниматели.

При этом официальной цифры средних расходов одного паломника именно в Умани нет. Поэтому называть конкретную сумму фактическим доходом города или местного бизнеса было бы некорректно.

Масштаб возможного денежного потока можно показать на условных расчетах.

Если каждый из 40 тысяч паломников потратит в украинском бизнесе:

10 тыс. грн — общий оборот составит 400 млн грн;

20 тыс. грн — 800 млн грн;

30 тыс. грн — 1,2 млрд грн.

Это сценарные расчеты, а не статистика фактических расходов хасидов. Они лишь показывают, каким может быть масштаб оборота при разном среднем чеке.

При этом не вся эта сумма обязательно останется именно в Умани. Часть товаров и услуг могут предоставлять компании и предприниматели из других городов, поэтому корректнее говорить о потенциальном экономическом обороте, а не о чистом доходе Умани.

На чем зарабатывают предприниматели во время паломничества

Приезд десятков тысяч гостей создает для бизнеса короткий период особенно высокого спроса.

Одним из ключевых направлений является аренда жилья. Во время Рош га-Шана квартиры, комнаты и частные дома сдаются на несколько дней, а стоимость проживания может существенно отличаться от обычных цен.

Еще одно направление — питание. Дополнительных клиентов получают рестораны, кафе, магазины и точки продажи продуктов.

Растет и спрос на транспортные услуги — такси, трансферы и другие виды перевозок.

Отдельный сегмент составляет розничная торговля: паломники покупают продукты, товары для дома и другую необходимую продукцию.

Таким образом, экономический эффект от паломничества распределяется между различными видами бизнеса, а не концентрируется только в городском бюджете.

Сколько город тратит на прием паломников

Точную сумму расходов Умани на прием паломников в 2026 году пока определить невозможно. В открытых данных нет единого показателя, который объединял бы все расходы общины на этот период.

Речь идет о комплексе мероприятий: уборка территории, вывоз мусора, санитарные меры, работа коммунальных служб, организация инфраструктуры и другие нужды.

В то же время есть конкретный ориентир по 2025 году. Тогда на уборку паломнического квартала потратили около 1,5 млн грн. Мусор с территории вывозили круглосуточно, а отдельные урны опорожняли до шести раз в сутки.

Эту сумму нельзя называть общими расходами города на паломников — это лишь одна из статей расходов.

Поэтому сравнивать 1,5 млн грн расходов на уборку с 20 млн грн туристического сбора и называть разницу прибылью было бы неправильно.

Выгодно ли паломничество Умани с финансовой точки зрения

Если оценивать ситуацию только по прямым бюджетным поступлениям, паломничество приносит Умани заметный финансовый эффект.

В 2025 году город получил около 20 млн грн туристического сбора. По данным местных властей, эти средства могут направляться на нужды общины, в частности на благоустройство, медицину, образование и поддержку обороны.

В то же время община несет дополнительные расходы на обеспечение порядка, уборку, санитарные меры и работу коммунальной инфраструктуры.

Поэтому экономический результат следует оценивать сразу по нескольким показателям: поступлениям в бюджет, расходам общины и денежному потоку, который получает частный бизнес.

Последнюю категорию пока невозможно точно рассчитать из-за отсутствия официальных данных о средних расходах одного паломника.

Что это означает для Умани в 2026 году

Если в этом году в город действительно приедет около 40 тысяч паломников, Умань вновь получит масштабный краткосрочный всплеск потребительского спроса.

Для бюджета главным показателем станет туристический сбор. Для предпринимателей — выручка от аренды, питания, торговли, транспорта и услуг. Для города в целом — соотношение дополнительных доходов и расходов, необходимых для обслуживания такого потока людей.

Точную сумму, сколько денег паломники оставят в Умани и Украине в 2026 году, можно будет оценить только после завершения Рош га-Шана и появления итоговой статистики.

В то же время уже есть четкий ориентир: в 2025 году только туристический сбор с паломников принес бюджету Умани около 20 млн грн. А общий экономический эффект для города шире, ведь параллельно деньги получают владельцы жилья, заведения общественного питания, магазины, перевозчики и другие представители бизнеса.

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