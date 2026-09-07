Хасиди привезуть в Умань мільйони: скільки отримає бюджет і бізнес

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року до Умані на святкування Рош га-Шана очікують близько 40 тисяч хасидів. Для міста це означає не лише масштабний наплив іноземних гостей, а й додатковий грошовий потік: у 2025 році туристичний збір від паломників приніс бюджету Умані близько 20 млн грн, а місцевий бізнес отримує дохід від оренди житла, харчування, транспорту, торгівлі та інших послуг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Державного агентства розвитку туризму та місцевої влади.

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40 тисяч паломників в Умані у 2026 році

У 2026 році Рош га-Шана припадає на 11–13 вересня. Саме в цей період до Умані традиційно приїжджають десятки тисяч паломників, які відвідують могилу рабі Нахмана.

Цього року місто готується прийняти близько 40 тисяч людей. Така оцінка відповідає масштабам паломництва 2025 року, коли до Умані приїхало понад 40 тисяч хасидів.

Для міста це означає різке, хоча й короткострокове, збільшення кількості людей. Разом із цим зростає попит на квартири та будинки для оренди, заклади харчування, магазини, транспорт та різні послуги.

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Для бюджету громади одним із найпомітніших фінансових результатів є туристичний збір.

Скільки грошей отримує бюджет Умані

У 2025 році паломники сплатили до бюджету Умані близько 20 млн грн туристичного збору. Це був рекордний показник для міста.

Для порівняння, у 2024 році надходження від туристичного збору, пов'язаного з паломництвом, становили близько 17 млн грн.

Таким чином, за рік сума зросла приблизно на 3 млн грн.

Водночас 20 млн грн — це не загальна сума грошей, яку паломники витрачають в Умані. Туристичний збір є лише тією частиною фінансового потоку, яка безпосередньо відображається у доходах місцевого бюджету.

Інші витрати проходять через приватний сектор — власників житла, заклади харчування, магазини, перевізників та інших підприємців.

Скільки туристичного збору платитимуть у 2026 році

У 2026 році розмір туристичного збору в Умані залежить від типу житла.

Для квартир, приватних будинків, кімнат, котеджів та інших об'єктів такого типу ставка становить 432,35 грн за добу з однієї людини.

Для готелів, хостелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків, пансіонатів та інших закладів готельного типу — 216,18 грн за добу з людини.

Наприклад, за три доби проживання один паломник сплатить туристичний збір у розмірі:

у приватному житлі — 1 297,05 грн; у готелі чи хостелі — 648,54 грн.

Якщо умовно взяти 10 тисяч паломників, які сплачують збір за три доби, отримаємо:

10 000 × 432,35 × 3 = 12,97 млн грн — для приватного типу розміщення.

Для готельного типу:

10 000 × 216,18 × 3 = 6,49 млн грн.

Це математичні приклади, а не прогноз бюджетних надходжень. Фактична сума залежить від кількості платників, тривалості проживання та типу розміщення. Крім того, законодавство передбачає категорії осіб, які звільняються від сплати туристичного збору.

З 2025 року в Умані також працює оновлена система сплати туристичного збору для паломників. Вона передбачає попередню оплату та підтвердження платежу квитанцією з QR-кодом, що має зробити облік таких надходжень прозорішим.

Скільки грошей може отримати місцевий бізнес

Фінансовий ефект від приїзду паломників не обмежується надходженнями до міського бюджету.

Гості витрачають гроші на проживання, харчування, транспорт, покупки та послуги. Відповідно, додатковий оборот отримують власники квартир і будинків, готелі, ресторани, магазини, таксі, перевізники та інші підприємці.

При цьому офіційної цифри середніх витрат одного паломника саме в Умані немає. Тому називати конкретну суму фактичним доходом міста або місцевого бізнесу було б некоректно.

Масштаб можливого грошового потоку можна показати на умовних розрахунках.

Якщо кожен із 40 тисяч паломників витратить в українському бізнесі:

10 тис. грн — загальний оборот становитиме 400 млн грн;

20 тис. грн — 800 млн грн;

30 тис. грн — 1,2 млрд грн.

Це сценарні розрахунки, а не статистика фактичних витрат хасидів. Вони лише показують, яким може бути масштаб обороту за різного середнього чека.

При цьому не вся така сума обов'язково залишиться саме в Умані. Частину товарів і послуг можуть забезпечувати компанії та підприємці з інших міст, тому коректніше говорити про потенційний економічний оборот, а не про чистий заробіток Умані.

На чому заробляють підприємці під час паломництва

Приїзд десятків тисяч гостей створює для бізнесу короткий період особливо високого попиту.

Одним із ключових напрямів є оренда житла. Під час Рош га-Шана квартири, кімнати та приватні будинки здають на кілька днів, а вартість проживання може суттєво відрізнятися від звичайних цін.

Ще один напрям — харчування. Додаткових клієнтів отримують ресторани, кафе, магазини та точки продажу продуктів.

Зростає і попит на транспортні послуги — таксі, трансфери та інші перевезення.

Окремий сегмент становить роздрібна торгівля: паломники купують продукти, побутові товари та іншу необхідну продукцію.

Таким чином, економічний ефект від паломництва розподіляється між різними видами бізнесу, а не концентрується лише в міському бюджеті.

Скільки місто витрачає на прийом паломників

Точну суму витрат Умані на прийом паломників у 2026 році наразі визначити неможливо. У відкритих даних немає єдиного показника, який об'єднував би всі витрати громади на цей період.

Йдеться про комплекс заходів: прибирання території, вивезення сміття, санітарні заходи, роботу комунальних служб, організацію інфраструктури та інші потреби.

Водночас є конкретний орієнтир за 2025 рік. Тоді на прибирання паломницького кварталу витратили близько 1,5 млн грн. Сміття з території вивозили цілодобово, а окремі урни спорожнювали до шести разів на добу.

Цю суму не можна називати загальними витратами міста на паломників — це лише одна зі статей видатків.

Тому порівнювати 1,5 млн грн витрат на прибирання з 20 млн грн туристичного збору та називати різницю прибутком було б неправильно.

Чи вигідне Умані паломництво з фінансового погляду

Якщо оцінювати ситуацію лише за прямими бюджетними надходженнями, паломництво має для Умані помітний фінансовий ефект.

У 2025 році місто отримало близько 20 млн грн туристичного збору. За даними місцевої влади, ці кошти можуть спрямовуватися на потреби громади, зокрема благоустрій, медицину, освіту та підтримку оборони.

Водночас громада несе додаткові витрати на забезпечення порядку, прибирання, санітарні заходи та роботу комунальної інфраструктури.

Тому економічний результат варто оцінювати одразу за кількома показниками: надходженнями до бюджету, витратами громади та грошовим потоком, який отримує приватний бізнес.

Останню категорію наразі неможливо точно порахувати через відсутність офіційних даних про середні витрати одного паломника.

Що це означає для Умані у 2026 році

Якщо цього року до міста справді приїде близько 40 тисяч паломників, Умань знову отримає масштабний короткостроковий сплеск споживчого попиту.

Для бюджету головним показником стане туристичний збір. Для підприємців — виручка від оренди, харчування, торгівлі, транспорту та послуг. Для міста загалом — співвідношення додаткових доходів і витрат, необхідних для обслуговування такого потоку людей.

Точну суму, скільки грошей паломники залишать в Умані та Україні у 2026 році, можна буде оцінити лише після завершення Рош га-Шана та появи підсумкової статистики.

Водночас уже є чіткий орієнтир: у 2025 році лише туристичний збір від паломників приніс бюджету Умані близько 20 млн грн. А загальний економічний ефект для міста ширший, адже паралельно гроші отримують власники житла, заклади харчування, магазини, перевізники та інші представники бізнесу.

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