Ощадбанк может начислить 120 000 грн за некоторые операции: что необходимо сделать

Женщина с телефоном, банковское отделение. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут принять участие в акционной программе с розыгрышем сертификатов номиналом 120 000 грн на семейные путешествия. Такая возможность станет доступна при выполнении определенных требований до 11 августа 2026 года.

О том, при каких условиях можно стать обладателем сертификата, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк может предоставить сертификат на путешествие

Как сообщили в финансовом учреждении, речь идет о совместной инициативе с крупнейшей в Украине сетью продуктовых супермаркетов "АТБ" — акционной программе под названием "Яркое лето с картой АТБ от Visa".

Согласно ей, клиенты, расплачивающиеся картой АТБ от Visa и Ощадбанка, смогут принять участие в розыгрыше сертификатов на семейное путешествие или чемодан с подарками.

В рамках программы банк еженедельно разыгрывает:

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по одному сертификату на путешествие номиналом 120 000 грн;

по пять стильных чемоданов "Have a rest" с полезными гаджетами (наушники JBL, чемодан-кейс).

Акция охватывает всю территорию Украины в магазинах сети ООО "АТБ-маркет", за исключением территорий, признанных в соответствии с законодательством временно оккупированными, территориальных громад, расположенных в районе проведения военных/боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении/блокаде, а также территорий, где фактически осуществляются боевые действия или существует реальная угроза.

Как принять участие в акционной программе от Ощадбанка

По данным банка, в акции могут принять участие совершеннолетние дееспособные граждане Украины-резиденты, которые:

Являются владельцами карты АТБ от Visa от Ощадбанка; Получили через приложение АТБ и приложение информацию об акции или ознакомились с рекламными материалами в сети АТБ-маркет; В период осуществления акции совершили с использованием карты АТБ расчеты на сумму от 500 грн; Зарегистрировали 12-значный код с чека на сайте или в приложении АТБ до 11 августа 2026 года включительно.

Для регистрации кода участник акции должен выполнить следующие действия:

зайти на страницу акции АТБ, введя адрес сайта в поле браузера;

выбрать город проведения акции;

найти действующую акцию "Яркое лето с картой АТБ от Visa";

нажать на раздел "Зарегистрировать код";

заполнить поля, отмеченные звездочкой, которые являются обязательными;

указать номер мобильного телефона и ввести код, который придет в SMS-сообщении;

подтвердить согласие с условиями акции;

зарегистрировать код.

В случае некорректного заполнения формы на экране появится сообщение о некорректно введенной информации. В таком случае участник должен повторно ввести информацию и снова нажать на кнопку "Зарегистрировать код".

Для входа в "Личный кабинет" клиент должен ввести номер мобильного телефона, указанный при регистрации, и 6-значный код, который поступит в SMS-сообщении для подтверждения номера мобильного телефона.

При регистрации необходимо использовать один и тот же номер мобильного телефона, иначе коды не будут суммироваться и не будут считаться зарегистрированными одним участником акции. При регистрации можно указать только номер украинского GSM-оператора.

"За весь период акции участник может получить не более одного поощрения на каждом этапе. Определение победителей осуществляется организатором в 4 этапа в прямом эфире на странице АТБ путем случайного компьютерного выбора из базы акции с помощью цифрового генератора случайных чисел", — добавили в банке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать в случае ошибочного перевода средств в Ощадбанке. По данным финучреждения, в таком случае важно понять, куда ушла сумма, а дальше уже действовать. В частности, если карта или счет окажутся недействительными, то система автоматически отклонит платеж или впоследствии вернет деньги.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк предоставляет возможность открытия цифровых карт онлайн даже тем, кто не является клиентом. До этого финучреждение предоставляло такую возможность только действующим клиентам. Предусмотрены два способа регистрации. При этом можно открыть как дебетовые, так и кредитные карты.