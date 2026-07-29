В Ощадбанке предупредили, какие операции грозят блокировкой и какие документы нужны

Деньги под угрозой: какие операции в Ощадбанке в фокусе финмониторинга
В государственном "Ощадбанке" предусмотрена проверка законности операций, которая позволяет пресекать отмывание нелегальных денег и финансирование терроризма в рамках закона о финансовом мониторинге. В банке пояснили, какие операции чаще всего попадают в поле зрения и какие документы требуются для их подтверждения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы финучреждения.
Какие операции чаще всего попадают под финмониторинг в Ощадбанке
Согласно статье 20 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", под обязательную проверку могут подпадать:
- финансовые операции, превышающие сумму 400 000 грн;
- операции от 55 000 грн, инициированные субъектами, осуществляющими лотереи или азартные игры;
- финансовые операции, сумма которых ниже установленных порогов, но подпадающие под 70+ непубличных критериев в рамках постановления № 65 Национального банка (НБУ).
Учитывая это, помимо "порогового" финансового мониторинга от суммы в 400 000 грн в эквиваленте (валюта/золото), блокировка счета и дополнительный запрос на подтверждение средств могут грозить еще в ряде случаев. Среди основных:
- Осуществление значительного числа переводов (в частности, 100 пополнений карты в сутки);
- Снятие наличными более 50% поступивших средств;
- Существенное изменение суммы поступлений (в частности, при официальной зарплате в 30 000 грн клиенту начали поступать 200 000 грн на карту);
- Осуществление нехарактерных транзакций (покупка криптовалюты, если ранее такой практики не было, операции за пределами страны без выезда за границу);
- Открытие значительного количества карт и счетов без необходимости;
- Осуществление регулярных одинаковых поступлений/переводов на один и тот же счет в одинаковой сумме;
- Проведение финансовых операций с лицами из стран-агрессоров/из офшорных зон.
В финучреждении отмечают, что речь идет только о части транзакций и действий, из-за которых у банка могут возникнуть подозрения в незаконных действиях.
Какие дополнительные документы может запросить Ощадбанк
Как поясняют в банке, если клиенту пришло SMS-сообщение от Ощадбанка о том, что по действующему счету установлены ограничения на расходные операции, то сначала стоит воспользоваться сервисом обратной связи. Он поможет уточнить у сотрудников финучреждения, как действовать в конкретной ситуации и какие документы необходимо подготовить заранее для снятия ограничений.
После чего алгоритм действий будет следующим:
- Подготовка необходимого пакета документов;
- Посещение банковского отделения с документами;
- Написание письма-объяснения относительно действий/поступлений;
- Подтверждение экономической обоснованности финансовых операций;
- Предоставление доказательства уплаты налогов с полученных сумм/освобождения от налогообложения.
Какие именно документы потребуются, будет зависеть от требований банка и причин проверки. Как правило, требуют предоставления:
- справки о начислении заработной платы или социальных выплат;
- справки ОК-5/ОК-7;
- налоговой декларации об имущественном положении/доходах;
- справки из налоговых органов;
- договора купли-продажи недвижимости, земельного участка, автомобиля/другого имущества (если сумма средств получена от этих активов);
- решение о выплате дивидендов/подтверждение суммы дивидендов;
- свидетельства о наследстве;
- выписки со счета другого финансового учреждения;
- документа о доходах члена семьи, если доход является семейным;
- договора страхования/страхового полиса, если произошла выплата;
- документа, подтверждающего доход от предпринимательской деятельности;
- волонтерского удостоверения (для волонтеров).
В банке добавили, что полностью избежать финансовых проверок можно только в том случае, если человек либо не пользуется картами вообще, либо получает на них только заработную плату.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать в случае ошибочного перевода денег в Ощадбанке. По информации финансового учреждения, клиент должен понять, куда ушла сумма, после чего уже действовать. В частности, в случае недействительной карты или счета платеж автоматически будет отклонен, а средства сами впоследствии вернутся.
Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк дает возможность получить 120 000 грн на семейное путешествие. Достаточно лишь принять участие в акции по розыгрышу сертификатов с таким номиналом. Определенные требования необходимо выполнить до 11 августа этого года. Речь иет о реализации совместной инициативы с крупнейшей в Украине сетью продуктовых супермаркетов "АТБ".