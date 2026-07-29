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Главная Финансы Деньги под угрозой: какие операции в Ощадбанке в фокусе финмониторинга

Деньги под угрозой: какие операции в Ощадбанке в фокусе финмониторинга

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 06:01
В Ощадбанке предупредили, какие операции грозят блокировкой и какие документы нужны
Отделение банка, карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предусмотрена проверка законности операций, которая позволяет пресекать отмывание нелегальных денег и финансирование терроризма в рамках закона о финансовом мониторинге. В банке пояснили, какие операции чаще всего попадают в поле зрения и какие документы требуются для их подтверждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы финучреждения.

Какие операции чаще всего попадают под финмониторинг в Ощадбанке

Согласно статье 20 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", под обязательную проверку могут подпадать:

  • финансовые операции, превышающие сумму 400 000 грн;
  • операции от 55 000 грн, инициированные субъектами, осуществляющими лотереи или азартные игры;
  • финансовые операции, сумма которых ниже установленных порогов, но подпадающие под 70+ непубличных критериев в рамках постановления № 65 Национального банка (НБУ).

Учитывая это, помимо "порогового" финансового мониторинга от суммы в 400 000 грн в эквиваленте (валюта/золото), блокировка счета и дополнительный запрос на подтверждение средств могут грозить еще в ряде случаев. Среди основных:

  1. Осуществление значительного числа переводов (в частности, 100 пополнений карты в сутки);
  2. Снятие наличными более 50% поступивших средств;
  3. Существенное изменение суммы поступлений (в частности, при официальной зарплате в 30 000 грн клиенту начали поступать 200 000 грн на карту);
  4. Осуществление нехарактерных транзакций (покупка криптовалюты, если ранее такой практики не было, операции за пределами страны без выезда за границу);
  5. Открытие значительного количества карт и счетов без необходимости;
  6. Осуществление регулярных одинаковых поступлений/переводов на один и тот же счет в одинаковой сумме;
  7. Проведение финансовых операций с лицами из стран-агрессоров/из офшорных зон.

В финучреждении отмечают, что речь идет только о части транзакций и действий, из-за которых у банка могут возникнуть подозрения в незаконных действиях.

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Какие дополнительные документы может запросить Ощадбанк

Как поясняют в банке, если клиенту пришло SMS-сообщение от Ощадбанка о том, что по действующему счету установлены ограничения на расходные операции, то сначала стоит воспользоваться сервисом обратной связи. Он поможет уточнить у сотрудников финучреждения, как действовать в конкретной ситуации и какие документы необходимо подготовить заранее для снятия ограничений.

После чего алгоритм действий будет следующим:

  1. Подготовка необходимого пакета документов;
  2. Посещение банковского отделения с документами;
  3. Написание письма-объяснения относительно действий/поступлений;
  4. Подтверждение экономической обоснованности финансовых операций;
  5. Предоставление доказательства уплаты налогов с полученных сумм/освобождения от налогообложения.

Какие именно документы потребуются, будет зависеть от требований банка и причин проверки. Как правило, требуют предоставления:

  • справки о начислении заработной платы или социальных выплат;
  • справки ОК-5/ОК-7;
  • налоговой декларации об имущественном положении/доходах;
  • справки из налоговых органов;
  • договора купли-продажи недвижимости, земельного участка, автомобиля/другого имущества (если сумма средств получена от этих активов);
  • решение о выплате дивидендов/подтверждение суммы дивидендов;
  • свидетельства о наследстве;
  • выписки со счета другого финансового учреждения;
  • документа о доходах члена семьи, если доход является семейным;
  • договора страхования/страхового полиса, если произошла выплата;
  • документа, подтверждающего доход от предпринимательской деятельности;
  • волонтерского удостоверения (для волонтеров).

В банке добавили, что полностью избежать финансовых проверок можно только в том случае, если человек либо не пользуется картами вообще, либо получает на них только заработную плату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать в случае ошибочного перевода денег в Ощадбанке. По информации финансового учреждения, клиент должен понять, куда ушла сумма, после чего уже действовать. В частности, в случае недействительной карты или счета платеж автоматически будет отклонен, а средства сами впоследствии вернутся.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк дает возможность получить 120 000 грн на семейное путешествие. Достаточно лишь принять участие в акции по розыгрышу сертификатов с таким номиналом. Определенные требования необходимо выполнить до 11 августа этого года. Речь иет о реализации совместной инициативы с крупнейшей в Украине сетью продуктовых супермаркетов "АТБ".

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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