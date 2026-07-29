В Ощадбанке предупредили, какие операции грозят блокировкой и какие документы нужны

Отделение банка, карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предусмотрена проверка законности операций, которая позволяет пресекать отмывание нелегальных денег и финансирование терроризма в рамках закона о финансовом мониторинге. В банке пояснили, какие операции чаще всего попадают в поле зрения и какие документы требуются для их подтверждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы финучреждения.

Какие операции чаще всего попадают под финмониторинг в Ощадбанке

Согласно статье 20 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", под обязательную проверку могут подпадать:

финансовые операции, превышающие сумму 400 000 грн;

операции от 55 000 грн, инициированные субъектами, осуществляющими лотереи или азартные игры;

финансовые операции, сумма которых ниже установленных порогов, но подпадающие под 70+ непубличных критериев в рамках постановления № 65 Национального банка (НБУ).

Учитывая это, помимо "порогового" финансового мониторинга от суммы в 400 000 грн в эквиваленте (валюта/золото), блокировка счета и дополнительный запрос на подтверждение средств могут грозить еще в ряде случаев. Среди основных:

Осуществление значительного числа переводов (в частности, 100 пополнений карты в сутки); Снятие наличными более 50% поступивших средств; Существенное изменение суммы поступлений (в частности, при официальной зарплате в 30 000 грн клиенту начали поступать 200 000 грн на карту); Осуществление нехарактерных транзакций (покупка криптовалюты, если ранее такой практики не было, операции за пределами страны без выезда за границу); Открытие значительного количества карт и счетов без необходимости; Осуществление регулярных одинаковых поступлений/переводов на один и тот же счет в одинаковой сумме; Проведение финансовых операций с лицами из стран-агрессоров/из офшорных зон.

В финучреждении отмечают, что речь идет только о части транзакций и действий, из-за которых у банка могут возникнуть подозрения в незаконных действиях.

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Как поясняют в банке, если клиенту пришло SMS-сообщение от Ощадбанка о том, что по действующему счету установлены ограничения на расходные операции, то сначала стоит воспользоваться сервисом обратной связи. Он поможет уточнить у сотрудников финучреждения, как действовать в конкретной ситуации и какие документы необходимо подготовить заранее для снятия ограничений.

После чего алгоритм действий будет следующим:

Подготовка необходимого пакета документов; Посещение банковского отделения с документами; Написание письма-объяснения относительно действий/поступлений; Подтверждение экономической обоснованности финансовых операций; Предоставление доказательства уплаты налогов с полученных сумм/освобождения от налогообложения.

Какие именно документы потребуются, будет зависеть от требований банка и причин проверки. Как правило, требуют предоставления:

справки о начислении заработной платы или социальных выплат;

справки ОК-5/ОК-7;

налоговой декларации об имущественном положении/доходах;

справки из налоговых органов;

договора купли-продажи недвижимости, земельного участка, автомобиля/другого имущества (если сумма средств получена от этих активов);

решение о выплате дивидендов/подтверждение суммы дивидендов;

свидетельства о наследстве;

выписки со счета другого финансового учреждения;

документа о доходах члена семьи, если доход является семейным;

договора страхования/страхового полиса, если произошла выплата;

документа, подтверждающего доход от предпринимательской деятельности;

волонтерского удостоверения (для волонтеров).

В банке добавили, что полностью избежать финансовых проверок можно только в том случае, если человек либо не пользуется картами вообще, либо получает на них только заработную плату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать в случае ошибочного перевода денег в Ощадбанке. По информации финансового учреждения, клиент должен понять, куда ушла сумма, после чего уже действовать. В частности, в случае недействительной карты или счета платеж автоматически будет отклонен, а средства сами впоследствии вернутся.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк дает возможность получить 120 000 грн на семейное путешествие. Достаточно лишь принять участие в акции по розыгрышу сертификатов с таким номиналом. Определенные требования необходимо выполнить до 11 августа этого года. Речь иет о реализации совместной инициативы с крупнейшей в Украине сетью продуктовых супермаркетов "АТБ".