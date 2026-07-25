Ощадбанк списывает с пенсионных карт до 180 грн комиссии: как не платить

Комиссии Ощадбанка: за что взимают с пенсионеров 180 грн и как не платить
Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может взимать с пенсионных карт за одну из услуг по 120 или 180 грн ежегодно. Известно, когда планируется списание соответствующей комиссии и как пожилым клиентам избежать переплаты.
О том, как сэкономить средства, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.
За что в Ощадбанке взимают с пенсионных карт до 180 грн
Как отмечается на портале государственного банковского учреждения, со всех клиентов, в частности владельцев пенсионных счетов, происходит автоматическое списание средств за пользование SMS-уведомлениями. Эта услуга каждый раз уведомляет об осуществлении финансовых операций с банковскими счетами, благодаря чему клиент всегда в курсе любых пополнений или снятий денег.
В частности, в случае получения доступа к платежной карте посторонними лицами и несанкционированного списания средств сразу поступит уведомление, и клиент сможет без промедления обратиться в контакт-центр банка для оперативной блокировки счета.
Кроме того, благодаря подключению данного сервиса клиент может быстро узнать:
- о состоянии баланса на счете;
- сроках действия платежных карт;
- суммах платежей по кредитному договору.
Благодаря этой опции можно заблокировать карту и изменить пин-код, а пользование сервисом регулируется самостоятельно. В частности, если у человека параллельно на телефоне установлено мобильное приложение "Ощад24", то услугу SMS-информирования можно отключить.
Отказаться от сервиса стоит, учитывая, что он является платным для пенсионных карт:
- уведомления через SMS — 15 грн ежемесячно (180 грн в год);
- уведомления через Viber — 10 грн (120 грн в год).
В то же время, согласно новым правилам, стоимость в зависимости от канала уведомления по тарифным пакетам "Моя карта", "MORE" теперь составляет:
- за SMS-сообщения — 40 грн вместо 25 грн/мес.;
- через Viber — 25 грн вместо 15 грн/мес.
В качестве альтернативы можно подключить бесплатные push-уведомления в Telegram или уведомления на электронный адрес. Также следить за операциями по карте можно прямо в приложении, где, как правило, собрана соответствующая информация.
Как отказаться от SMS-уведомлений в Ощадбанке
Для отключения СМС-банкинга клиенту необходимо обратиться в любое отделение банка и написать специальное заявление.
Важно, что прибыть в офис необходимо в пределах региона, где был открыт счет. С собой необходимо иметь паспорт гражданина.
В частности, чтобы не ждать в очереди, клиенты могут записаться на прием в банковское учреждение на конкретное время на сайте.
Еще Новини.LIVE сообщали, что ранее Ощадбанк предоставлял возможность открытия электронных карт онлайн только действующим клиентам, ведь у учреждения были данные о них. Однако сейчас открытие виртуальных карт без посещения отделений доступно и новым пользователям. В финучреждении предусмотрены два варианта регистрации.
Также Новини.LIVE писали, что клиентам Ощадбанка предоставили возможность автоматически присоединиться к программе розыгрыша сертификатов на сумму 2 000 грн. Воспользоваться соответствующим предложением можно при условии соблюдения определенных правил до конца июля этого года. Для этого достаточно оформить в любом банковском отделении договор страхования в рамках программы "Мое здоровье".