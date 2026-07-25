Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Комиссии Ощадбанка: за что взимают с пенсионеров 180 грн и как не платить

Комиссии Ощадбанка: за что взимают с пенсионеров 180 грн и как не платить

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 06:01
Ощадбанк списывает с пенсионных карт до 180 грн комиссии: как не платить
Банковское отделение, карта в руках женщины. Ощадбанк, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может взимать с пенсионных карт за одну из услуг по 120 или 180 грн ежегодно. Известно, когда планируется списание соответствующей комиссии и как пожилым клиентам избежать переплаты.

О том, как сэкономить средства, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

За что в Ощадбанке взимают с пенсионных карт до 180 грн

Как отмечается на портале государственного банковского учреждения, со всех клиентов, в частности владельцев пенсионных счетов, происходит автоматическое списание средств за пользование SMS-уведомлениями. Эта услуга каждый раз уведомляет об осуществлении финансовых операций с банковскими счетами, благодаря чему клиент всегда в курсе любых пополнений или снятий денег.

В частности, в случае получения доступа к платежной карте посторонними лицами и несанкционированного списания средств сразу поступит уведомление, и клиент сможет без промедления обратиться в контакт-центр банка для оперативной блокировки счета.

Кроме того, благодаря подключению данного сервиса клиент может быстро узнать:

  • о состоянии баланса на счете;
  • сроках действия платежных карт;
  • суммах платежей по кредитному договору.

Благодаря этой опции можно заблокировать карту и изменить пин-код, а пользование сервисом регулируется самостоятельно. В частности, если у человека параллельно на телефоне установлено мобильное приложение "Ощад24", то услугу SMS-информирования можно отключить.

Читайте также:

Отказаться от сервиса стоит, учитывая, что он является платным для пенсионных карт:

  • уведомления через SMS — 15 грн ежемесячно (180 грн в год);
  • уведомления через Viber — 10 грн (120 грн в год).

В то же время, согласно новым правилам, стоимость в зависимости от канала уведомления по тарифным пакетам "Моя карта", "MORE" теперь составляет:

  • за SMS-сообщения — 40 грн вместо 25 грн/мес.;
  • через Viber — 25 грн вместо 15 грн/мес.

В качестве альтернативы можно подключить бесплатные push-уведомления в Telegram или уведомления на электронный адрес. Также следить за операциями по карте можно прямо в приложении, где, как правило, собрана соответствующая информация.

Как отказаться от SMS-уведомлений в Ощадбанке

Для отключения СМС-банкинга клиенту необходимо обратиться в любое отделение банка и написать специальное заявление.

Важно, что прибыть в офис необходимо в пределах региона, где был открыт счет. С собой необходимо иметь паспорт гражданина.

В частности, чтобы не ждать в очереди, клиенты могут записаться на прием в банковское учреждение на конкретное время на сайте.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ранее Ощадбанк предоставлял возможность открытия электронных карт онлайн только действующим клиентам, ведь у учреждения были данные о них. Однако сейчас открытие виртуальных карт без посещения отделений доступно и новым пользователям. В финучреждении предусмотрены два варианта регистрации.

Также Новини.LIVE писали, что клиентам Ощадбанка предоставили возможность автоматически присоединиться к программе розыгрыша сертификатов на сумму 2 000 грн. Воспользоваться соответствующим предложением можно при условии соблюдения определенных правил до конца июля этого года. Для этого достаточно оформить в любом банковском отделении договор страхования в рамках программы "Мое здоровье".

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации