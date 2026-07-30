Ощадбанк нарахує кешбек у 500 грн: що треба зробити до 31 липня

Жінка з телефоном, картка та гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 31 липня клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть отримати кешбек у разі певного виду поповнення власних карток. Йдеться про реалізацію спільної акційної програми з одним з найбільших небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів.

Про те, за яких умов нарахують кешбек, розповідає Новини.LIVE.

Хто з клієнтів Ощадбанку має право на нарахування кешбеку

За інформацією організаторів, у рамках ініціативи Ощадбанку та оператора платіжних та фінансових сервісів EasyPay передбачене надання кешбеку.

Він надійде у разі проходження авторизації EasyID та здійснення поповнення через EasyPay банківських карток Ощадбанку.

Ключове обмеження за програмою: долучитися до акції можуть виключно ті користувачі, які авторизуються в EasyID вперше. Відповідна процедура доступна:



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через платіжний термінал;

через офіційний портал;

через мобільний застосунок EasyPay.

Згідно з умовами, клієнтам надходитиме кешбек у розмірі 0,5% у разі здійснення п'яти поповнень картки Ощаду через EasyPay.

На максимальну суму кешбеку встановлене обмеження — не більш ніж 500 грн. Його виплатять окремою транзакцією на рахунок користувача після виконання такої операції.

Як отримати кешбек від поповнень карток Ощадбанку

За даними банку, для того, щоб взяти участь в акції та отримати право на фінансове заохочення, учасники повинні у період дії програми:

Переконатися в наявності пройденої авторизації/верифікації в системі EasyID; Здійснити поповнення власного карткового рахунку в Ощадбанку готівкою через програмно-технічні комплекси самообслуговування EasyID.

У фінустанові зауважили, що операції, здійснені через інші платіжні інструменти або сайти, участі в акції не беруть.

Зокрема, у самому терміналі EasyPay поповнити картку можна наступним чином:

передусім знайти термінал (можна на інтерактивній карті на сайті чи в застосунку);

у терміналі на головному екрані натиснути на опцію поповнення карти Ощадбанку/в розділі "Банки та фінпослуги";

ввести номер банківської карти для поповнення;

зазначити номер мобільного телефону;

ввести одноразовий код для підтвердження операції;

внести необхідну суму коштів.

Поповнення через термінали EasyPay карток Ощадбанку не передбачає зняття комісії. Із суми кешбеку мають вирахувати 18% ПДФО та 5% військового збору.

"Заохочення зараховується на картковий рахунок переможця у "чистому" вигляді — за вирахуванням (утриманням) суми податків (ПДФО та військового збору). Організатор самостійно направляє звіти до податкових органів щодо здійснених виплат. При отриманні додаткового доходу у вигляді заохочення учасник самостійно несе ризики щодо можливої втрати пільг або субсидій", — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть взяти участь в акції, що передбачає надання сертифікатів у 120 000 грн на родинну подорож, а також п'ять стильних валіз "Have a rest" із сучасними гаджетами (навушниками JBL, тревел-кейсами). Під час акції треба здійснити карткою АТБ оплату на суму від 500 грн до 11 серпня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, які фінансові операції найчастіше потрапляють під дію фінмоніторингу в Ощадбанку. Окрім "порогової" суми у 400 000 грн, блокування може загрожувати ще в кількох випадках. Зокрема, через здійснення великої кількості переказів (як приклад, 100 поповнень за добу). За таких умов банк вимагатиме підтвердження походження коштів.