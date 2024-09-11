Кэшбек за украинские товары — сколько граждан присоединилось к программе

Украинские продукты в магазине Фото: madeinukraine.gov.ua

К программе "Национальный кэшбек", стартовавшей в начале сентября 2024 года, присоединились почти миллион украинцев. В частности, около половины из них выбрали в "Дії" карты, на которые будут начислять кэшбек за покупку украинских товаров.

Об этом сообщается на портале государственных услуг "Дія".

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Популярность программы "Национальный кэшбек"

По этим данным, к программе по возвращению кэшбека присоединились более 880 тысяч граждан, из которых 400 тысяч выбрали карточки в "Дії".

К программе через портал "Дія" присоединились более ⁠⁠700 украинских производителей. Они зарегистрировали более 130 тысяч товаров.

Национальный кэшбек является программой, инициированной президентом, реализуемой Министерством экономики.

В рамках программы "Национальный кэшбек" украинцы будут получать 10% компенсации от государства за покупку товаров украинских производителей. Ежемесячно будут возвращать сумму до 3 тыс. гривен на специальную карту.

Потратить деньги можно на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино, донаты на Силы обороны, военные облигации.

Как присоединиться к программе

Для того, чтобы присоединиться к программе, в мобильном приложении банка или отделении нужно открыть карту для выплаты кэшбека — виртуальную или физическую.

Далее необходимо определить карточки, с которых будут оплачиваться товары. Если человек пользуется карточками нескольких банков, то с них всех будет начисляться кэшбек. Необходимо только подключить их к программе.

После этого необходимо обновить приложение "Дія", выбрать услугу "Национальный кэшбек" и подключить созданную специальную карту к программе.

Средства будут поступать на карту ежемесячно. За накоплением денег можно следить в "Дії".

Что еще стоит знать

Напомним, "ПриватБанк" предложил клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от самого банка. Там рассказали, как присоединиться к программе.

Ранее мы писали, за какие товары украинцы чаще получали кэшбек в первые дни работы программы. Средства возвращают более чем на 40 тысяч товаров, участвующих в проекте.