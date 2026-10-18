Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Кэшбэк позволяет вернуть часть потраченных средств, но самый высокий процент не всегда обеспечивает наибольшую экономию. Если выбирать категории наугад, игнорировать месячные лимиты или покупать лишнее ради бонусов, реальная выгода может оказаться значительно меньше. Чтобы не терять деньги, стоит учитывать собственные расходы, сравнивать предложения и проверять правила начисления вознаграждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Глобус Банк.

Реклама

Как правильно выбрать категории кэшбэка

По словам директора департамента цифрового бизнеса и члена правления Глобус Банка Владимира Солодкого, при выборе категорий кэшбэка нужно ориентироваться прежде всего на собственные финансовые привычки. Высокий процент возврата не гарантирует максимальной выгоды, если человек редко тратит деньги в выбранной категории.

Например, кэшбэк на продукты, транспорт или коммунальные платежи может приносить больше пользы, чем высокая ставка на покупки, которые человек совершает лишь несколько раз в год. Ведь регулярные расходы повторяются еженедельно или ежемесячно, поэтому даже небольшой возврат постепенно накапливается.

Чтобы правильно выбрать категории, стоит выполнить несколько шагов:

Читайте также:

Проанализировать расходы за последние два-три месяца. Проверьте банковские выписки и определите, сколько денег регулярно уходит на продукты, транспорт, кафе, аптеки, покупки в интернете и другие нужды.

Определите крупнейшие статьи расходов. Обратите внимание не только на крупные разовые покупки, но и на регулярные платежи, которые повторяются в течение месяца.

Сравнить доступные категории. Оцените не только процент возврата, но и то, сколько денег реально тратите в каждой из них.

Проверьте ограничения. Узнайте, есть ли максимальная сумма кэшбэка в месяц, какие операции участвуют в программе и когда заканчивается срок действия предложения.

Пересматривайте выбор каждый месяц. Если расходы изменились, например, из-за подготовки к зиме, ремонта или поездки, категории стоит пересмотреть в соответствии с новыми потребностями.

Такой подход помогает выбирать кэшбэк не по рекламному обещанию, а по реальной выгоде для собственного бюджета.

При каких покупках кэшбэк может быть невыгодным

Одна из самых распространенных ошибок — покупать товар только из-за возможности вернуть часть его стоимости. В таком случае покупатель получает бонус, но при этом берет на себя расходы, которых мог бы избежать.

Например, человек потратил 2 000 гривен на незапланированные покупки, чтобы получить кэшбэк 5%. Ему вернут 100 гривен, однако фактически он потратит 1 900 гривен на товары, которые изначально не собирался покупать. Если эти вещи не были нужны, такую покупку нельзя считать экономией.

Другая ситуация возникает, когда магазин с кэшбэком предлагает цену выше, чем у конкурентов. Допустим, товар стоит 1 000 гривен, а кэшбэк составляет 5%. После возврата 50 гривен фактическая стоимость покупки составит 950 гривен. Если в другом магазине такой же товар стоит 930 гривен, покупатель все равно переплатит 20 гривен.

Поэтому перед оплатой стоит сравнивать цены у разных продавцов. Кэшбэк должен дополнять выгодную покупку, а не быть единственной причиной выбора более дорогого предложения.

Почему высокий процент не всегда приносит больше денег

При выборе категорий важно учитывать не только процент возврата, но и сумму расходов. Высокая ставка может принести меньше денег, если покупатель редко пользуется соответствующей услугой или тратит в этой категории небольшие суммы.

Например, если в течение месяца человек тратит 5 000 гривен на продукты с кэшбэком 2%, он получит 100 гривен. Если в другой категории она потратит 1 000 гривен с возвратом 10%, сумма кэшбэка также составит 100 гривен.

В первом случае более низкий процент обеспечивает такую же сумму возврата благодаря более крупным расходам. Однако это не означает, что нужно специально увеличивать покупки в определенной категории. Важно учитывать только те расходы, которые человек все равно планировал совершить.

Отдельно следует проверять максимальную сумму возврата. Если программа предусматривает месячный лимит, после его достижения дополнительные покупки могут уже не увеличивать кэшбэк.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что банки предлагают кэшбэк до 50% в октябре за определенные покупки. Размер возврата зависит от банка, категории расходов и правил конкретной программы. Чтобы получить больше выгоды, клиентам стоит проверять условия начисления и выбирать предложения в соответствии со своими потребностями.

Также Новини.LIVE сообщали, как клиенты ПриватБанка могут экономить до 1 000 гривен ежемесячно благодаря сервису "Подписки". Он объединяет кэшбэк, скидки и специальные предложения на различные товары и услуги. Перед подключением платного пакета стоит сравнить возможную экономию с его ежемесячной стоимостью.