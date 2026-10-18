Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Кешбек дає змогу повернути частину витрачених коштів, але найбільший відсоток не завжди забезпечує найбільшу економію. Якщо обирати категорії навмання, ігнорувати місячні ліміти або купувати зайве заради бонусів, реальна вигода може виявитися значно меншою. Щоб не втрачати гроші, варто враховувати власні витрати, порівнювати пропозиції та перевіряти правила нарахування винагороди.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Глобус Банк.

Реклама

Як правильно обрати категорії кешбеку

За словами директора департаменту цифрового бізнесу та члена правління Глобус Банку Володимира Солодкого, під час вибору категорій кешбеку потрібно орієнтуватися насамперед на власні фінансові звички. Високий відсоток повернення не гарантує найбільшої вигоди, якщо людина рідко витрачає гроші в обраній категорії.

Наприклад, кешбек за продукти, транспорт або комунальні платежі може приносити більше користі, ніж висока ставка на покупки, які людина здійснює лише кілька разів на рік. Адже регулярні витрати повторюються щотижня або щомісяця, тому навіть невелике повернення поступово накопичується.

Щоб правильно обрати категорії, варто виконати кілька кроків:

Читайте також:

Переглянути витрати за останні два-три місяці. Перевірте банківські виписки та визначте, скільки грошей регулярно йде на продукти, транспорт, кафе, аптеки, покупки в інтернеті та інші потреби.

Визначити найбільші статті витрат. Зверніть увагу не лише на великі разові покупки, а й на регулярні платежі, які повторюються протягом місяця.

Порівняти доступні категорії. Оцініть не тільки відсоток повернення, а й те, скільки грошей реально витрачаєте в кожній із них.

Перевірити обмеження. З’ясуйте, чи є максимальна сума кешбеку на місяць, які операції беруть участь у програмі та коли закінчується дія пропозиції.

Переглядати вибір щомісяця. Якщо витрати змінилися, наприклад через підготовку до зими, ремонт або поїздку, категорії варто переглянути відповідно до нових потреб.

Такий підхід допомагає обирати кешбек не за рекламною обіцянкою, а за реальною користю для власного бюджету.

На яких покупках кешбек може бути невигідним

Одна з найпоширеніших помилок — купувати товар лише через можливість повернути частину його вартості. У такому разі покупець отримує бонус, але водночас бере на себе витрати, яких міг уникнути.

Наприклад, людина витратила 2 000 гривень на незаплановані покупки, щоб отримати кешбек 5%. Їй повернуть 100 гривень, однак фактично вона витратить 1 900 гривень на товари, які спочатку не збиралася купувати. Якщо ці речі не були потрібні, таку покупку не можна вважати економією.

Інша ситуація виникає, коли магазин із кешбеком пропонує вищу ціну, ніж конкуренти. Припустімо, товар коштує 1 000 гривень, а кешбек становить 5%. Після повернення 50 гривень фактична вартість покупки дорівнюватиме 950 гривням. Якщо в іншому магазині такий самий товар коштує 930 гривень, покупець усе одно переплатить 20 гривень.

Тому перед оплатою варто порівнювати ціни в різних продавців. Кешбек має доповнювати вигідну покупку, а не бути єдиною причиною обирати дорожчу пропозицію.

Чому великий відсоток не завжди приносить більше грошей

Під час вибору категорій важливо враховувати не лише відсоток повернення, а й суму витрат. Висока ставка може принести менше грошей, якщо покупець рідко користується відповідною послугою або витрачає в цій категорії невеликі суми.

Наприклад, якщо протягом місяця людина витрачає 5 000 гривень на продукти з кешбеком 2%, вона отримає 100 гривень. Якщо в іншій категорії витратить 1 000 гривень із поверненням 10%, сума кешбеку також становитиме 100 гривень.

У першому випадку нижчий відсоток забезпечує таку саму суму повернення завдяки більшим витратам. Проте це не означає, що потрібно спеціально збільшувати покупки в певній категорії. Важливо враховувати лише ті витрати, які людина все одно планувала здійснити.

Окремо слід перевіряти максимальну суму повернення. Якщо програма передбачає місячний ліміт, після його досягнення додаткові покупки можуть уже не збільшувати кешбек.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що банки пропонують кешбек до 50% у жовтні за певні покупки. Розмір повернення залежить від банку, категорії витрат і правил конкретної програми. Щоб отримати більше користі, клієнтам варто перевіряти умови нарахування та обирати пропозиції відповідно до своїх потреб.

Також Новини.LIVE повідомляли, як клієнти ПриватБанку можуть заощаджувати до 1 000 гривень щомісяця завдяки сервісу "Підписки". Він об’єднує кешбек, знижки та спеціальні пропозиції на різні товари й послуги. Перед підключенням платного пакета варто порівняти можливу економію з його щомісячною вартістю.