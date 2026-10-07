Кэшбэк от банков в октябре: где можно вернуть часть расходов

Банковская карта и наличные в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре украинцы могут вернуть часть потраченных денег за обычные покупки — от продуктов и лекарств до транспорта, одежды и книг. Максимальный кэшбэк достигает 50%, однако максимальные ставки часто действуют только при расчетах кредитными средствами. Поэтому перед оплатой стоит проверить условия конкретной карты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кошт.

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Кэшбэк до 50% — где платить выгоднее

Наибольший процент в октябре можно получить за оплату общественного транспорта. При этом максимальная ставка доступна не по всем картам и может зависеть от того, какими средствами рассчитывается клиент.

В категории общественного транспорта:

Idea Bank — до 50% при оплате кредитными средствами;

Глобус Банк — до 20%;

ПУМБ — до 20%;

Кредит Днепр — до 20% при оплате кредитными средствами.

Для такси кэшбэк ниже:

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Райффайзен — до 6% за кредитные средства;

VST Bank — до 5%;

monobank — 5% за собственные средства.

Книги, канцтовары и товары для животных

Если в октябре планируете покупать книги, канцтовары или товары для домашних питомцев, стоит обратить внимание на следующие предложения:

Райффайзен — до 20% на книги и канцтовары при использовании кредитных средств;

Радабанк — до 15% на книги и канцелярские товары;

abank — 5% на книги и канцтовары за счет собственных средств;

Акордбанк — до 20% на товары и услуги для животных.

В Райффайзене на книги и канцтовары также предусмотрено 10% при оплате собственными средствами.

Кэшбэк на одежду, аптеки и кафе

Для повседневных расходов ставки в основном ниже, но они также позволяют частично компенсировать расходы.

Одежда и обувь:

Кредит Днепр — до 5% за счет кредитных средств;

ПриватБанк — до 5% за счет кредитных средств;

Unex Bank — до 4% за собственные и кредитные средства;

VST Bank — до 3%;

ПУМБ — до 3%.

Аптеки и здоровье:

Акордбанк — 5% за собственные и кредитные средства;

Unex Bank — до 4%;

ПриватБанк — до 4%;

Райффайзен — до 2,5% за счет кредитных и до 2% за счет собственных средств.

Кафе и рестораны:

Радабанк — до 5%;

VST Bank — до 2,5%;

Райффайзен — до 2,5% за кредитные средства.

Сколько вернут за продукты

На продукты кэшбэк значительно меньше, однако эта категория интересна тем, что расходы на нее носят регулярный характер.

В октябре можно получить:

Радабанк — 2%;

Глобус Банк — до 1,5% за счет кредитных средств;

izibank — до 1,5% за собственные средства.

То есть при расходах в 10 000 гривен на продукты кэшбэк в размере 1,5% составит 150 гривен, если покупка соответствует условиям программы.

Кэшбэк за коммунальные услуги

Некоторые банки начисляют вознаграждение и за оплату коммунальных услуг. Например, Unex Bank предлагает 1,5% за оплату кредитными средствами.

Это означает, что за платеж на сумму 5 000 гривен потенциальный кэшбэк составит 75 гривен. Однако перед оплатой необходимо проверить актуальную категорию и лимиты конкретной карты.

Что нужно проверить перед использованием карты

Прежде чем специально выбирать карту для покупки, стоит обратить внимание на четыре момента:

собственные или кредитные средства — самый высокий кэшбэк часто действует именно для кредитного лимита;

категорию покупки — банк может отнести операцию не к той категории, которую ожидает клиент;

лимит кэшбэка — высокий процент не означает неограниченную сумму возврата;

условия конкретного клиента — некоторые банки формируют категории индивидуально.

В частности, набор категорий в ПУМБ, Sense Bank и Райффайзен может отличаться в зависимости от клиента.

Поэтому перед крупной покупкой лучше открыть приложение банка и проверить, какой кэшбэк доступен именно по вашей карте. Особенно это важно, если для получения максимальной ставки нужно использовать кредитные средства.

Как получить максимальную выгоду

Самая простая стратегия — не искать одну карту "на все случаи", а использовать разные предложения под конкретные расходы.

Например:

транспорт — искать карту с кэшбэком до 50%;

книги и канцтовары — проверить предложения до 20%;

товары для животных — обратить внимание на кэшбэк до 20%;

одежда и обувь — можно получить до 5%;

кафе и рестораны — до 5%;

продукты — до 2%;

коммунальные услуги — отдельные карты дают до 1,5%.

Так можно вернуть часть денег с расходов, которые все равно планировались. Но если для получения кэшбэка нужно пользоваться кредитными средствами, важно учитывать стоимость кредита — иначе вознаграждение может оказаться меньше расходов на обслуживание долга.

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