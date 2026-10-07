Кэшбэк от банков в октябре: где можно вернуть часть расходов

Кэшбэк до 50 % в октябре: за какие покупки банки возвращают деньги
В октябре украинцы могут вернуть часть потраченных денег за обычные покупки — от продуктов и лекарств до транспорта, одежды и книг. Максимальный кэшбэк достигает 50%, однако максимальные ставки часто действуют только при расчетах кредитными средствами. Поэтому перед оплатой стоит проверить условия конкретной карты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кошт.
Кэшбэк до 50% — где платить выгоднее
Наибольший процент в октябре можно получить за оплату общественного транспорта. При этом максимальная ставка доступна не по всем картам и может зависеть от того, какими средствами рассчитывается клиент.
В категории общественного транспорта:
- Idea Bank — до 50% при оплате кредитными средствами;
- Глобус Банк — до 20%;
- ПУМБ — до 20%;
- Кредит Днепр — до 20% при оплате кредитными средствами.
Для такси кэшбэк ниже:
- Райффайзен — до 6% за кредитные средства;
- VST Bank — до 5%;
- monobank — 5% за собственные средства.
Книги, канцтовары и товары для животных
Если в октябре планируете покупать книги, канцтовары или товары для домашних питомцев, стоит обратить внимание на следующие предложения:
- Райффайзен — до 20% на книги и канцтовары при использовании кредитных средств;
- Радабанк — до 15% на книги и канцелярские товары;
- abank — 5% на книги и канцтовары за счет собственных средств;
- Акордбанк — до 20% на товары и услуги для животных.
В Райффайзене на книги и канцтовары также предусмотрено 10% при оплате собственными средствами.
Кэшбэк на одежду, аптеки и кафе
Для повседневных расходов ставки в основном ниже, но они также позволяют частично компенсировать расходы.
Одежда и обувь:
- Кредит Днепр — до 5% за счет кредитных средств;
- ПриватБанк — до 5% за счет кредитных средств;
- Unex Bank — до 4% за собственные и кредитные средства;
- VST Bank — до 3%;
- ПУМБ — до 3%.
Аптеки и здоровье:
- Акордбанк — 5% за собственные и кредитные средства;
- Unex Bank — до 4%;
- ПриватБанк — до 4%;
- Райффайзен — до 2,5% за счет кредитных и до 2% за счет собственных средств.
Кафе и рестораны:
- Радабанк — до 5%;
- VST Bank — до 2,5%;
- Райффайзен — до 2,5% за кредитные средства.
Сколько вернут за продукты
На продукты кэшбэк значительно меньше, однако эта категория интересна тем, что расходы на нее носят регулярный характер.
В октябре можно получить:
- Радабанк — 2%;
- Глобус Банк — до 1,5% за счет кредитных средств;
- izibank — до 1,5% за собственные средства.
То есть при расходах в 10 000 гривен на продукты кэшбэк в размере 1,5% составит 150 гривен, если покупка соответствует условиям программы.
Кэшбэк за коммунальные услуги
Некоторые банки начисляют вознаграждение и за оплату коммунальных услуг. Например, Unex Bank предлагает 1,5% за оплату кредитными средствами.
Это означает, что за платеж на сумму 5 000 гривен потенциальный кэшбэк составит 75 гривен. Однако перед оплатой необходимо проверить актуальную категорию и лимиты конкретной карты.
Что нужно проверить перед использованием карты
Прежде чем специально выбирать карту для покупки, стоит обратить внимание на четыре момента:
- собственные или кредитные средства — самый высокий кэшбэк часто действует именно для кредитного лимита;
- категорию покупки — банк может отнести операцию не к той категории, которую ожидает клиент;
- лимит кэшбэка — высокий процент не означает неограниченную сумму возврата;
- условия конкретного клиента — некоторые банки формируют категории индивидуально.
В частности, набор категорий в ПУМБ, Sense Bank и Райффайзен может отличаться в зависимости от клиента.
Поэтому перед крупной покупкой лучше открыть приложение банка и проверить, какой кэшбэк доступен именно по вашей карте. Особенно это важно, если для получения максимальной ставки нужно использовать кредитные средства.
Как получить максимальную выгоду
Самая простая стратегия — не искать одну карту "на все случаи", а использовать разные предложения под конкретные расходы.
Например:
- транспорт — искать карту с кэшбэком до 50%;
- книги и канцтовары — проверить предложения до 20%;
- товары для животных — обратить внимание на кэшбэк до 20%;
- одежда и обувь — можно получить до 5%;
- кафе и рестораны — до 5%;
- продукты — до 2%;
- коммунальные услуги — отдельные карты дают до 1,5%.
Так можно вернуть часть денег с расходов, которые все равно планировались. Но если для получения кэшбэка нужно пользоваться кредитными средствами, важно учитывать стоимость кредита — иначе вознаграждение может оказаться меньше расходов на обслуживание долга.
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