1 000 грн кэшбэка на топливо: в Ощадбанке уточнили нюансы

Банковское отделение. Фото: Ощадбанк

Весной 2026 года украинцы через государственный "Ощадбанк" могут присоединиться к программе "Национальный кэшбэк" для получения скидок на топливо. В финучреждении уточнили, какие автозаправочные станции участвуют в соответствующей инициативе и некоторые другие нюансы.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что необходимо знать о кэшбэке через Ощадбанк

В рамках новой правительственной инициативы, до 1 мая 2026 года граждане могут заправляться на ряде автозаправочных станций с существенными скидками в рамках программы "Нацкэшбэк". В частности, граждане могут рассчитывать на следующие компенсации:

на дизтопливо предусмотрена скидка в 15%;

на бензин — в размере 10%;

на автогаз — в размере 5%.

По условиям программы, участники программы смогут получить максимально до 1 000 грн/мес. кэшбэка на топливо, а общий лимит по соответствующей программе остался на уровне 3 000 грн/мес.

Процесс начисления компенсаций будет следующим:

деньги отправят на карту "Нацкэшбэк" автоматически;

сумму можно будет проверить в мобильном приложении "Дія";

не предусмотрены никакие дополнительные действия от участников.

Какие нюансы необходимо знать клиентам Ощадбанка

По данным работников банка, для того, чтобы начать получать компенсации на топливо, необходимо открыть карту Национального кэшбэка в Ощадбанке. Это можно сделать в приложении "Мобильный Ощад". Если возникают трудности в соответствующей процедуре, для предметной проверки учетной записи рекомендуют позвонить с финансового номера в контакт-центр: 0800210800.

Важным в начислении кэшбэка является именно расчет безналичной картой, подключенной к программе. Также нужно, чтобы АЗС были участниками программы.

По информации Ощадбанка, в программе уже насчитывается более 20 сетей автозаправочных станций. А именно: Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОИ/SUNOIL, Magnum Еnergy, БАРС 24/7. Также в банке добавляют, что количество АЗС, приобщенных к программе, будет расти.

Ранее сообщалось, что клиенты в Ощадбанке будут получать кэшбэк за покупку украинских товаров в магазинах до 3 000 грн по-новому. Условия в начислении выплат весной несколько подкорректировали.

Еще рассказывали, что семьи с детьми могут оформить спецсчета в Ощадбанке для начисления двух видов государственной помощи. В банке объяснили некоторые нюансы, которые позволят избежать трудностей в получении помощи.

Частые вопросы

Как оформить карту Нацкэшбэка в Ощадбанке

Сделать оформление карты Нацкэшбэк в Ощадбанке можно в приложении "Мобильный Ощад". Для этого надо обновить его и приложение "Дія" до последней версии. Далее в "Мобильном Ощаде" на главном экране нажать "+" (Мои возможности), выбрать опцию "Заказать карту" и нажать на пункт "Нацкэшбэк". После этого откроется виртуальная карта.

Далее в "Дії" надо будет выбрать услугу "Нацкэшбэк" и указать карту Ощадбанка для начисления средств, а в "Мобильном Ощаде" определить карту (зарплатную/пенсионную), по которой будет осуществляться оплата. В конце нужно будет предоставить разрешение на передачу информации о транзакциях для зачисления кэшбэка.

Когда могут не поступить деньги Нацкэшбэка

Причин неначисления кэшбэка может быть несколько. В частности, скидки может не быть, если пункт продажи не настроен для участия в государственной программе Нацкэшбэк, а продавец не приобщен к программе.

Кроме того, проблемы с поступлением средств Национального кэшбэка могут возникнуть из-за технических трудностей. В частности, речь идет о возможных сбоях в работе терминалов.