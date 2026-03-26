Кеш-кредити в Ощаді від 10 000 грн: як взяти тим, кому до 65 років

У 2026 році у держфінустанові "Ощадбанк" передбачена можливість для громадян віком від 21 до 65 років оформлення кеш-кредитів на суму від 10 000 до 500 000 грн. Серед вигод такого кредиту — не потрібні жодні застави та поручителі.

Вигоди кеш-кредитів в Ощадбанку для клієнтів до 65 років

Як зазначають у банку, у 2026 році оформлення кеш-кредиту може знадобитися тоді, коли необхідні додаткові незаплановані витрати. Такий вид кредитування гарантує:

можливість витрачати кошти на будь-які особисті потреби;

швидке рішення з боку банку щодо оформлення;

змогу зручно подати заявку: онлайн або у банківському відділенні;

прозорі умови та комфортні терміни для погашення.

До вибору клієнтів є кілька програм кеш-кредитування:

з цільовим підтвердженням;

з цільовим підтвердженням (транспорт);

на альтернативні джерела енергії (з компенсацією);

на купівлю альтернативних джерел енергії (без компенсації);

стандарт.

На сайті Ощадбанку у клієнтів є можливість порахувати щомісячний платіж та обрати найбільш вдалий варіант.

З-поміж інших переваг — у клієнта є можливість достроково повернути кредит, не передбачені штрафні санкції за дострокове повернення. Також дозволяється змінювати договір про споживчий кредит, або розірвати за взаємною згодою сторін.

Звернутися за оформленням кеш-кредиту можуть громадяни такої вікової категорії: від 21 до 65 років.

Які умови кеш-кредитів в Ощаді

Згідно із загальними правилами кредитування, можна оформити кеш-кредити в Ощадбанку на таких умовах:

сума кредиту може стартувати від 10 000 і до 500 000 грн;

термін кредиту — від одного до п'яти років;

відсоткова ставка — від 36% до 48% річних;

комісія становить 1,99%.

Водночас, з підтвердженням цільового використання кредиту передбачені такі умови:

розмір кредиту може становити від 50 000 до 500 000 грн;

термін кредиту — від одного до п'яти років;

відсоткова ставка — 56% річних (проте процентна ставка може бути встановлена у розмірі 21%).

Окрім того, умови кредитування на купівлю авто з підтвердженням цільового використання кредиту наступні:

мінімальна сума кредиту може становити 100 000 грн, а максимальна — 500 000 грн;

кінцевий термін користування кредитом — від одного до п'яти років;

відсоткова ставка за користування — 56% річних (може бути встановлена у розмірі 36%).

Щоб оформити кредит готівкою від Ощадбанку, можна залишити заявку на сайті та надіслати свої дані. Після чого менеджер відповість на всі питання по телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку можна оформити картку "Нацкешбек" та отримати знижки до 1 000 грн на пальне. Українцям уточнили, які АЗС беруть участь у програмі.

Також писали, що клієнти Ощадбанку можуть щороку заощаджувати близько 500 грн на одній з послуг. Йдеться про можливість відмовитися від сервісу з смс-інформування.

Як платити кредит тим, хто перебуває за кордоном

Місцеперебування клієнта жодним чином не впливає на кредитні зобов’язання перед банківською установою. Українці, які перебувають за кордоном, можуть оплачувати кредит, переказуючи кошти на рахунок за кредитним договором через застосунок "Мобільний Ощад". Зокрема, дізнатися суму платежу та реквізити можна, звернувшись через месенджер до персонального менеджера, по безкоштовному дзвінку з сайту, або за номером: +38 044 247 84 18 (за тарифами оператора).

Як достроково погасити кеш-кредит

Для передчасного розрахунку за кеш-кредит потрібно визначити зручний варіант дострокового погашення боргу на вибір: або зі зменшенням щомісячної суми до сплати, або зі скороченням кількості платежів. Далі необхідно буде призначити зустріч з менеджером відділення Ощадбанку в межах області, де було надано кеш-кредит. З собою необхідно буде взяти паспорт, ідентифікаційний код та написати відповідну заяву у відділенні.