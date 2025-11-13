Ощадбанк пропонує клієнтам кеш-кредити до 500 тис. грн — які переваги

Кеш-кредит в Ощадбанку — що варто знати про послугу
Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" доступна можливість з оформлення кеш-кредитів. Українцям розповіли правила надання відповідної послуги та терміни погашення.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ощадбанку у Facebook.
Ощадбанк пропонує кеш-кредити до 500 тис. грн
В рамках дії послуги з надання кеш-кредитів, громадяни мають змогу отримати від 10 тис. до 500 тис. грн готівкою. Сума відсоткової ставки варіюється залежно від розміру кредиту:
- до 99,9 тис. грн — 56% річних;
- від 100 тис. грн до 199,9 тис. грн — 40% річних;
- від 200 тис. грн — 36% річних.
Термін погашення такого кредиту становить від одного до п'яти років.
Кеш-кредит може бути надано без застави та поручителів повнолітнім громадянам (від 21 до 65 років).
Особливо актуальною така пропозиція у "Чорну п'ятницю", коли магазини пропонують різноманітні знижки.
"Чорна п’ятниця — час покупок. З кеш-кредитом від Ощадбанку вони точно будуть вигідними, особливо якщо затіяли ремонт. Беріть до 500 000 грн на потрібне. Віддавайте частинами до 5 років. Зручно й вигідно, як завжди в моєму банку", — йдеться у повідомленні.
Інші нюанси в оформленні кредиту готівкою
Погашення кредиту має здійснюватися щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами. Відсотки будуть нараховувати на залишок кредиту. Виплати мають здійснюватися щомісяця через такі канали:
- застосунок "Мобільний Ощад";
- інтернет-банкінг "Ощад 24/7";
- термінали самообслуговування;
- каси у відділеннях Ощадбанку.
Згідно з правилами банку, клієнтам надано можливість дострокового повернення кредиту. При цьому не передбачені штрафні санкції за дострокове повернення коштів.
У разі невиконання визначених обов'язків за договором банк матиме право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді штрафів та пені.
Для оформлення необхідні документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- документ про доходи та утримання з них за останні шість місяців.
