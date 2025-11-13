Відео
Україна
Кеш-кредит в Ощадбанку — що варто знати про послугу

Дата публікації: 13 листопада 2025 06:01
Оновлено: 16:03
Ощадбанк пропонує клієнтам кеш-кредити до 500 тис. грн — які переваги
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" доступна можливість з оформлення кеш-кредитів. Українцям розповіли правила надання відповідної послуги та терміни погашення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ощадбанку у Facebook.

Читайте також:

Ощадбанк пропонує кеш-кредити до 500 тис. грн

В рамках дії послуги з надання кеш-кредитів, громадяни мають змогу отримати від 10 тис. до 500 тис. грн готівкою. Сума відсоткової ставки варіюється залежно від розміру кредиту:

  • до 99,9 тис. грн — 56% річних;
  • від 100 тис. грн  до 199,9 тис. грн — 40% річних;
  • від 200 тис. грн — 36% річних.

Термін погашення такого кредиту становить від одного до п'яти років.

Кеш-кредит може бути надано без застави та поручителів повнолітнім громадянам (від 21 до 65 років).

Особливо актуальною така пропозиція у "Чорну п'ятницю", коли магазини пропонують різноманітні знижки.

"Чорна п’ятниця — час покупок. З кеш-кредитом від Ощадбанку вони точно будуть вигідними, особливо якщо затіяли ремонт. Беріть до 500 000 грн на потрібне. Віддавайте частинами до 5 років. Зручно й вигідно, як завжди в моєму банку", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Умови кеш-кредитів. Джерело: Ощадбанк

Інші нюанси в оформленні кредиту готівкою

Погашення кредиту має здійснюватися щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами. Відсотки будуть нараховувати на залишок кредиту. Виплати мають здійснюватися щомісяця через такі канали:

  • застосунок "Мобільний Ощад";
  • інтернет-банкінг "Ощад 24/7";
  • термінали самообслуговування;
  • каси у відділеннях Ощадбанку.

Згідно з правилами банку, клієнтам надано можливість дострокового повернення кредиту. При цьому не передбачені штрафні санкції за дострокове повернення коштів.

У разі невиконання визначених обов'язків за договором банк матиме право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді штрафів та пені.

Для оформлення необхідні документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • документ про доходи та утримання з них за останні шість місяців.

Раніше ми писали, що для клієнтів Ощадбанку запустили акційну програму. Йдеться про можливість отримати певні бонуси в одній з мереж аптек. 

Також ми розповідали про нововведення в Ощадбанку. Зокрема, преміальні картки Visa Platinum та Visa Infinite можна буде оформити у цифровому форматі в одній із трьох валют. 

кредити Ощадбанк гроші банки банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
