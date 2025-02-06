Зарплаты в Укрэнерго в январе 2025-го — кто и сколько получил

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Уже не секрет, что государственные служащие имеют значительно большую зарплату, чем рядовые украинцы. Например, самую большую среди представителей правления Укрэнерго зарплату по итогам января 2025 года получил Виталий Зайченко. Он получил 537 255 грн, с учетом отпускных.

Информация об этом содержится в финансовом отчете государственной компании.

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Алексей Брехт, которого назначили временным главой правления Укрэнерго, за первый месяц года заработал 422 229 грн. Ранее размер его зарплаты был таким:

в декабре 2024 года — 434 052 грн;

в ноябре — 434 804 грн.

Примечательно, что участники Наблюдательного совета получают меньшие деньги. Например:

Кофод Еппе, который является председателем Наблюдательного совета, заработал 226 032 грн;

его заместитель Анатолий Гулей — 269,5 тыс. грн;

член Наблюдательного совета Луиджи де Франциско — 191 тыс. 258 грн;

Патрик Роланд Грейхен — 191 258 грн;

Юрий Бойко — 269,5 тыс. грн;

Алексей Никитин — 269,5 тыс. грн;

Роман Пионковски — 64, 4 тыс. грн.

О чем еще стоит знать

В последний год некоторые украинцы начали получать значительно большие зарплаты, чем раньше. Особенно это касается граждан, работающих в отраслях с ощутимым дефицитом кадров.

Например, если радиотехникам в 2024 году предлагали зарплаты в среднем в 21 тыс. грн, то по состоянию на февраль 2025-го условия в вакансиях выросли до 40 тыс. грн.

Также теплотехники сейчас могут рассчитывать на 60% большие выплаты, против показателя предыдущего года.

Напомним, что минимальная зарплата в Украине в 2025 году составит 8 тыс. грн. Если работодатель будет платить меньше этой суммы, к нему с проверкой придут представители Гоструда.

Также мы рассказывали, кто из госслужащих зарабатывает более 200 тыс. грн в 2024 году. Известно, какие выплаты были у руководителей государственных структур.