Відпустки в Україні — хто може вимагати гроші замість відпочинку

Бухгалтер в офісі. Фото: Freepik

Українські працівники мають право на компенсацію щорічних невикористаних відпусток. Розрахунок та виплата щорічної відпустки можливі без факту звільнення з роботи.

Особливості таких випадків прописані в законі №504 "Про відпустки", а також у ст. 83 Кодексу законів про працю України.

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Правила компенсації щорічних невикористаних відпусток

Згідно з законом, йдеться про відшкодування саме щорічних невикористаних відпусток, а не інших, наприклад соціальних.

Проте застосовується вимога щодо мінімальної тривалості щорічної відпустки — 24 календарні дні. Тобто, компенсація відбудеться тільки у тих працівників, які мають подовжену тривалість щорічної основної відпустки чи наявність щорічної додаткової відпустки.

За умови, що працівник має право на щорічну відпустку стандартного терміну (24 к. днів), то отримає компенсацію відпустки в єдиному випадку — при звільненні. За таких умов людина може перед самим звільненням піти у відпустку на всі дні, отримавши відпускні, або звільнитися та отримати грошову компенсацію.

Проте у звичайній ситуації замінити компенсацією дозволяється тільки частково щорічну відпустку. Повністю накопичені дні відпустки, зокрема, відпустки "на дітей" можна отримати виключно у разі звільнення.

Таким чином, нараховується компенсація за щорічну відпустку без звільнення, якщо:

було використано протягом року не менше, ніж 24 календарних дні щорічної відпустки (основної/додаткової);

якщо компенсація є власним бажанням працівника, тобто від нього є заява й роботодавець змусити нема права;

якщо працівнику — щонайменше 18 років.

Хто зможе отримати компенсації

Компенсації за щорічні подовжені та додаткові відпустки мають право такі категорії працівників:

педагоги, наукові і науково-педагогічні працівники — щорічна відпустка 56 календарних днів;

особи з інвалідністю третьої групи — щорічна відпустка 26 календарних днів;

особи віком до 18 років — 31 календарний день;

працівники зі шкідливими та важкими умовами праці, — додаткова щорічна відпустка до 35 календарних днів;

працівники, які мають особливий характер праці (ненормована робота) — до 7 календарних днів;

держслужбовці — 30 календарних днів;

атестовані прокурори, судді, посадовці органів місцевого самоврядування — додаткові відпустки за правилами спецзаконів.

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