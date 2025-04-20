Зарплаты в ПриватБанке — сколько получили руководители в марте 2025 года

Руководители на миллион — как платят начальникам в ПриватБанке
Зарплаты руководителей государственного ПриватБанка в марте 2025 года достигали миллионных сумм. Зато представители наблюдательного совета хоть и заработали меньше, однако их зарплаты значительно превышают выплаты, которые получают рядовые украинцы.
Как говорится в отчете ПриватБанка, заместитель председателя правления Мариуш Качмарек по итогам первого месяца весны получил более 8,6 млн грн.
Зарплаты руководителей ПриватБанка — что еще известно
Из 8,6 млн грн, которые заплатили Качмареку, 2,2 млн грн — основная зарплата, а 6,4 млн грн — денежная компенсация за неиспользованный отпуск и другая выплата при увольнении на основании решения наблюдательного совета.
Тем временем председатель правления финансового учреждения Микаэль Бьоркнерт за март получил 2,1 млн грн. Еще 3,6 млн грн ему предоставили в "неденежной форме".
Еще два заместителя председателя правления ПриватБанка в прошлом месяце заработали около 1 млн грн зарплаты.
Примечательно, что чуть меньшие выплаты были у членов наблюдательного совета. Размер их зарплат варьировался от 580 тыс. до 773 тыс. грн ежемесячно.
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