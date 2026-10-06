Продаж каштанів восени: скільки можна заробити на зборі та де платять найбільше

Каштани на землі серед лися. Фото: УНІАН

Сезон збору каштанів в Україні вже розпочався, а зібрані плоди можна не лише залишити для осінніх поробок, а й здати заготівельникам за гроші. У різних містах ціна за кілограм відрізняється у кілька разів: десь пропонують близько 4 гривень, а в окремих оголошеннях — до 12 гривень. Водночас на суму можна розраховувати не завжди, адже закупівельники можуть встановлювати мінімальний обсяг партії.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на актуальні оголошення про закупівлю каштанів.

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Де за каштани пропонують найбільше

Станом на початок жовтня ціни на кінський каштан у різних регіонах помітно відрізняються. За актуальними оголошеннями, у Полтаві за кілограм пропонують 10 гривень. При цьому закупівельник зазначає, що готовий самостійно приїхати за партією від 100 кілограмів.

Ще вищі пропозиції можна знайти у Полтавській області. В оголошеннях про оптову закупівлю каштанів у Лубнах та Диканьці вказана ціна 12 гривень за кілограм. Однак тут є важливий нюанс: йдеться саме про оптові партії, тому така ціна не означає, що невелику кількість каштанів можна здати за ті ж гроші.

У Черкасах ціна залежить від конкретного пункту прийому. Регіональні медіа повідомляють про 4–8 гривень за кілограм, а один із заготівельників приймає кінські каштани по 8 гривень. За його словами, люди приносять навіть по 20 кілограмів і отримують за таку партію 160 гривень.

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В інших актуальних оголошеннях також фігурують пропозиції близько 8 гривень за кілограм. Наприклад, у Кременчуці один із закупівельників пропонує 8 гривень за кілограм і готовий організувати самовивіз від 500 кілограмів.

Водночас є й дешевші пропозиції. У Кременчуці зустрічається ціна 6 гривень за кілограм, але закупівля починається від 300 кілограмів. В іншому оголошенні ціна стартує від 4 гривень за кілограм для партій від однієї тонни.

Скільки можна заробити на каштанах

Розмір заробітку безпосередньо залежить від кількості зібраних плодів і ціни, за якою їх вдасться здати.

Якщо закупівельник платить 4 гривні за кілограм:

20 кілограмів — 80 гривень;

50 кілограмів — 200 гривень;

100 кілограмів — 400 гривень.

Якщо ціна становить 8 гривень за кілограм:

20 кілограмів — 160 гривень;

50 кілограмів — 400 гривень;

100 кілограмів — 800 гривень.

Якщо за кілограм пропонують 10 гривень:

20 кілограмів — 200 гривень;

50 кілограмів — 500 гривень;

100 кілограмів — 1 000 гривень.

За найвищою з актуальних пропозицій — 12 гривень за кілограм:

20 кілограмів — 240 гривень;

50 кілограмів — 600 гривень;

100 кілограмів — 1 200 гривень.

Таким чином, за однакові 100 кілограмів каштанів можна отримати від 400 до 1 200 гривень. Саме тому перед збором великої кількості варто спочатку перевірити актуальні ціни та умови конкретного закупівельника.

Найвигідніша ціна не завжди означає найбільший заробіток

На перший погляд, пропозиція 12 гривень за кілограм виглядає найпривабливіше. Проте перед збором великої кількості каштанів варто обов'язково уточнити умови закупівлі.

Частина заготівельників працює з оптовими партіями. Наприклад, у Кременчуці є пропозиції від 300 або 500 кілограмів, а в окремих оголошеннях — від однієї тонни. У деяких випадках покупець готовий самостійно забрати зібрану сировину, але лише за умови достатнього обсягу.

Тому людині, яка хоче просто назбирати каштани біля дому та отримати кількасот гривень, варто шукати не максимальну цифру в оголошенні, а пункт, який приймає невеликі партії.

Це особливо важливо для тих, хто збирає каштани у вільний час. У Черкасах, наприклад, місцеві заготівельники приймають сировину від населення, а збирачі розповідають, що за день можуть назбирати 50–70 кілограмів. За ціною 8 гривень за кілограм це потенційно 400–560 гривень за день.

Які каштани приймають

Йдеться не про каштани для споживання, а переважно про кінський каштан, який закуповують як сировину для подальшої переробки.

Вимоги можуть відрізнятися залежно від заготівельника. В одному з актуальних оголошень для Харкова зазначено, що потрібні свіжі цілі каштани без зеленої шкірки та сміття. Також покупець допускає самовивіз із Харкова та області при достатньому обсязі.

Тому перед тим, як збирати каштани мішками, краще спочатку зв'язатися із закупівельником і уточнити чотири речі: яку саме сировину приймають, мінімальну вагу партії, ціну за кілограм та чи є самовивіз.

Де зараз найвигідніше здавати каштани

За знайденими актуальними пропозиціями, найвища заявлена ціна — 12 гривень за кілограм у Лубнах та Диканьці. Але це оптові закупівлі, тому для невеликої кількості така ціна може бути недоступною.

Більш реалістичний орієнтир для населення зараз — приблизно 4–10 гривень за кілограм залежно від міста, обсягу та умов здачі. У Черкасах зафіксована ціна до 8 гривень, у Кременчуці є пропозиції на 6–8 гривень, а в Полтаві — 10 гривень за кілограм.

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