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Главная Финансы Как получить 17 000 грн пенсии: требования к зарплате и стажу

Как получить 17 000 грн пенсии: требования к зарплате и стажу

Ua ru
6 октября 2026 06:10
Пенсия в размере 17 000 грн: какая должна быть зарплата и сколько нужно стажа
Пожилые женщины на фоне прохожих. Фото: Новини.LIVE

В Украине формула расчета размера пенсий не позволяет большинству граждан получать значительные суммы выплат: в основном размер пенсии не превышает 30% от заработной платы. Те, кто сейчас имеет значительные выплаты, в течение трудовой жизни получали высокие зарплаты. В частности, известно, сколько необходимо иметь страхового стажа и каким должен быть доход для получения пенсии в размере около 17 000 грн в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Формула расчета и пенсионные выплаты в 2026 году

В Украине в этом году средняя пенсия составляет 7 200 грн, однако около двух третей граждан получают меньше этой суммы.

Размер выплаты зависит от двух ключевых факторов: продолжительности страхового стажа и размера официального дохода, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Однако в основном окончательная сумма выплат на заслуженном отдыхе зависит от зарплаты, получаемой в течение карьеры.

В связи с соответствующими требованиями размер пенсионных выплат у каждого будет индивидуальным.

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Право на оформление пенсии имеют не все, ведь важно иметь минимальный страховой стаж, требования к которому ежегодно ужесточаются. В частности, в этом году речь идет о следующих показателях:

  • Для выхода на пенсию в 60 лет — не менее 33 лет стажа;
  • Для выхода на пенсию в 63 года — минимум 23 года стажа;
  • Для выхода на пенсию в 65 лет — от 15 лет стажа.

Пенсионный фонд применяет следующую формулу:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:

  • ЗП — средняя зарплата за предыдущие три года до выхода на пенсию;
  • КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы;
  • КС — коэффициент страхового стажа.

Какой стаж и зарплата необходимы для пенсии 17 000 грн

Каждый гражданин с помощью пенсионного калькулятора может до выхода на заслуженный отдых определить, какой размер пенсии назначит ПФУ. Для этого необходимо иметь следующую информацию: количество страхового стажа, уровень заработной платы, возраст.

Результаты расчетов показывают, что для получения пенсии в размере 17 000 грн необходимо иметь значительную официальную зарплату. Если речь идет о выходе на пенсию женщины в 60 лет по общим правилам, то для такой выплаты необходимо иметь:

  • 33 года страхового стажа;
  • официальный доход на уровне 46 900 грн.

Калькулятор дает приблизительное представление о будущей пенсионной выплате. В то же время Пенсионный фонд будет учитывать наличие у граждан права на различные надбавки и доплаты, поэтому сумма может оказаться выше.

В частности, в настоящее время закон гарантирует "возрастные надбавки", ежемесячную доплату к пенсиям за особые заслуги от 23% до 35% от минимальной пенсии, надбавки за статус "УБД", "ветеран войны", "почетный донор".

Также начисляются доплаты за сверхнормативный стаж (35 лет — для мужчин, свыше 30 лет — для женщин). В настоящее время надбавка составляет 1% от пенсии за каждый дополнительный год, но не более 1% от минимальной пенсии в размере 25,95 грн. Учитывая это, за десять лет сверхнормативного стажа гражданам доплатят 259 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторым гражданам предоставляют надбавки к пенсии в размере 5 670 грн. Такие выплаты Рада установила несколько лет назад для тех, кто пострадал от репрессий в советское время. Доплату назначают отдельно от базовой суммы пенсии.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году оказывают усиленную поддержку тем, кто потерял защитника на фронте. Весной для таких категорий населения существенно повысили помощь. Если пенсия назначается для двух и более человек, то при таких условиях предусмотрена минимальная сумма финансовой поддержки в размере 10 020 грн. В прошлом году пенсия составляла 6 100 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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