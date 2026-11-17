Перехожий біля відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року деякі клієнти державного "ПриватБанку" заплатять від 99 до 149 грн за одну з базових послуг. Йдеться про комісію за раніше затвердженими тарифами щодо оформлення деяких платіжних карток. Також з нового року має запрацювати окремий тариф за доставку перевипущених карт.

Про те, за що банк стягує плату цього місяця, розповідають Новини.LIVE.

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За яких обставин ПриватБанк стягує комісію до 149 грн

Клієнти ПриватБанку отримують зарплату, пенсію, стипендію, соціальну допомогу від держави, виплати від фондів чи перекази від третіх осіб на "картки для виплат". Для такого виду карток діють окремі тарифні умови.

Згідно з тарифною сіткою державного банку, у листопаді оформлення та перевипуск "карток для виплат" за деяких обставин передбачає плату, що може стартувати з 99 грн. Саме таку суму банк стягує за випуск та перевипуск картки з індивідуальним дизайном.

Водночас оформлення іменної "картки для виплат" із додаванням фото (випуск і перевипуск) коштує дещо дорожче — 100 грн.

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Ті, хто хочуть мати картку з індивідуальним дизайном та з фото, заплатять 149 грн у листопаді. Така вартість поширюється як на перший випуск картки, так і на її перевипуск.

Водночас оформлення та перевипуск звичайних "карток для виплат" без додаткових елементів надалі залишиться безкоштовним. Плата передбачена лише в разі перевищення ліміту — шести карток миттєвого випуску протягом року. У разі замовлення понад цю кількість банк стягне за послугу 100 грн.

Також на обслуговування "карток для виплат" у банку не передбачений тариф.

Вартість доставки карток клієнтам ПриватБанку

Згідно з правилами банку, у 2026 році комісія за організацію послуги з доставки карток після перевипуску по Україні не стягується. Проте банк планує встановити тариф у розмірі 80 грн (з ПДВ) з 1 січня 2027 року.

Також зараз клієнти можуть здійснювати замовлення випущеної картки за кордон без жодної оплати. Аналогічно банк планує встановити окремий тариф на такий сервіс з нового року. Очікується, що вартість відповідної послуги буде диференційована. Ціни для кожної країни будуть різні.

При цьому клієнти можуть оформлювати перевипуск кредитних, дебетових або преміальних карток в "Приват24".

Терміни доставки замовлених карток у банку

Згідно з умовами, клієнт отримає пластикову картку наступного дня після замовлення. Її оперативно доставлять у відділення "Нової пошти" чи поштомат, якщо замовлення здійснюється по Україні.

У разі здійснення замовлення за кордон, то оператор доставки "Нова пошта" обіцяє доставити картку за 3–14 днів.

Якщо ж замовлення зробити за кордон через "Укрпошту", то термін доставки становитиме 7–30 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку бізнес-клієнти можуть віддати значний обсяг роботи штучному інтелекту. У мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу" він самостійно розпізнає реквізити з фотографій, файлів чи скопійованих текстів, а також автоматично заповнює платежі.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у ПриватБанку до застосунку додали опцію "відкритий банкінг". Такий сервіс дозволить більш зручно керувати грошима на різних банківських рахунках. Зокрема, клієнти зможуть додавати інші банки та бачити всі баланси та фіноперації. Поки що у застосунку доступні рахунки чотирьох фінустанов, а згодом це число зросте.