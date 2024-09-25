Ощадбанк предупредил, когда требуется замена старых платежных карт

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" предупредило клиентов о том, что, несмотря на продление срока действия платежных карт, иногда они могут распознаваться как недействительные. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступать.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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Проблемы с оплатой картами Ощадбанка

Как отметила одна из клиенток, она столкнулась с проблемой при расчете картой Ощадбанка в интернете. Несмотря на пролонгирование срока действия, она не смогла произвести оплату мобильной связи. Поэтому решила обратиться в отделение финучреждения с просьбой поменять на новую.

"А в интернете не работают! Пришлось ехать менять... Я не смогла даже пополнить телефон на сайте Lifesell. Поэтому не пишите, что карточки полностью работают, надо предупреждать людей", — сообщила женщина.

Объяснение Ощадбанка о работе карт

Представитель финучреждения отреагировал на обращение клиентки, объяснив, почему могли возникнуть проблемы с карточками.

По его словам, действительно, некоторые сайты в сети Интернет могут распознавать старые карты с продленным сроком действия как недействительные. В таком случае осуществлять расчет за услугу мобильной связи можно в мобильном приложении "Ощад". В случае, если непосредственно нужно производить платежи на других ресурсах, без замены старой карты на новую — не обойтись.

"Некоторые сайты действительно могут распознавать такие карты как недействительные, и вы можете производить оплаты услуг в приложении Ощад. Если же вам непосредственно нужно производить платежи на других ресурсах, в таком случае нужно перезаказать новую карту", — пояснили в банке.

В Ощадбанке подробно рассказали, как пополнить мобильный счет с помощью приложения и других способов.

"Нашим клиентам удобнее всего пополнять свой номер в приложении "Мобильный Ощад". В разделе "Платежи" есть опция "Пополнение мобильного", и там можно перечислить деньги на любой украинский мобильный номер. Однако могут быть ситуации, когда воспользоваться приложением для пополнения мобильного нет возможности. Тогда его можно пополнить через чат-бот или просто звонком в контакт-центр", — сообщили в банке.

Еще есть возможность пополнять телефон с помощью голосового помощника контакт-центра Ощадбанка Софии.

Как известно, Ощадбанк в очередной раз продлил срок действия платежных карт для удобства клиентов в связи с военным положением. В этот раз до 31 декабря этого года. Речь идет о тех карточках, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года.

В целом, карты с продленным сроком полностью функциональны. Ими можно осуществлять:

расчеты в торговых сетях;

снимать наличные деньги в банкоматах.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы жалуются на неисправные банкоматы государственного Ощадбанка, а также на длительный невозврат списанных средств. В финучреждении советуют обращаться в другой банк.

Также мы писали, что Ощадбанк блокирует без предупреждения счета граждан и выставляет сложные условия перевыпуска новых карт. В банке не планируют идти навстречу клиентам во время войны, только извиняются за неудобства.